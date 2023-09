Nowe połączenia lotnicze z Poznania do portugalskiej Lizbony i cypryjskiego Pafos zaoferuje w sezonie zimowym linia Ryanair. W środę przewoźnik ogłosił również, że zwiększy częstotliwość lotów z poznańskiego lotniska na najpopularniejszych kierunkach.

Cytowany w komunikacie przewoźnika Jason McGuinness z Ryanaira wskazał, że w sezonie zimowym 2023-2024 linia zaoferuje podróżnym 23 połączenia z Poznania, w tym dwie nowe trasy: do Lizbony i cypryjskiego Pafos. Firma zwiększy też częstotliwość lotów na pięciu innych trasach: do Alicante, Bristolu, Malty, Mediolanu i Paryża.

"Zimowy rozkład lotów będzie obsługiwany przez trzy samoloty Ryanair z Poznania, w tym zupełnie nowy samolot nowej generacji +Gamechanger+ (Boeinga 737-8200 - PAP), który spala o 16 proc. mniej paliwa i emituje o 40 proc. mniej hałasu. Stanowi to inwestycję o wartości 300 mln dol. i zapewni 1,1 tys. lokalnych miejsc pracy" - zaznaczył McGuinness.

Rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn przekazał PAP, że połączenie do Lizbony zostanie uruchomione 29 października. W przypadku lotów do Pafos, które są obecnie w ofercie linii, przewoźnik po raz pierwszy nie zawiesi ich na okres zimowy; loty będą kontynuowane co najmniej do końca marca.

Wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski podkreślił, że dzięki planom Ryanaira po raz pierwszy zimą będzie można polecieć z Poznania na Cypr, do Pafos. "Połączenie do portugalskiej Lizbony to spełnienie oczekiwań oraz wielu sygnałów od mieszkańców Poznania i Wielkopolski (...). Za nieco ponad miesiąc będzie można polecieć do jednego z najdalszych zakątków kontynentalnej części Europy Zachodniej" - zaznaczył.

Według danych irlandzkiego przewoźnika Ryanair obsługuje ponad 290 tras i rocznie przewozi 16 mln pasażerów do i z Polski. W naszym kraju bazuje 39 samolotów należących do firmy.