W 2026 roku Teatr Muzyczny w Poznaniu ma mieć nową siedzibę, będzie to największy w kraju obiekt tego typu z widownią na blisko 1,2 tys. osób. Startuje przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji.

O ogłoszeniu przetargu poinformowały w poniedziałek na konferencji prasowej władze miasta, powiatu poznańskiego i teatru przy współudziale poznańskich posłów PiS.

Budowa nowej siedziby teatru w centrum Poznania jest możliwa dzięki wsparciu państwa; w kwietniu 2022 roku minister kultury Piotr Gliński i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisali umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Obecnie instytucja funkcjonuje w dawnym gmachu Domu Żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Znajduje się tam mała sala na ponad 370 miejsc; warunki lokalowe utrudniają pracę artystom, uniemożliwiają też realizację wielu przedsięwzięć.

"Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2026 roku Poznań będzie mógł się poszczycić jednym z najnowocześniejszych teatrów muzycznych w Europie i największym w Polsce. Jestem przekonany, że nowa siedziba pozwoli na dalszy rozwój instytucji i otworzy przed nią zupełnie nowe możliwości. Dużym atutem będzie także reprezentacyjna lokalizacja w centrum miasta przy ul. Święty Marcin - powiedział w poniedziałek prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Władze miasta podały, że przetarg na nową siedzibę Teatru Muzycznego u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej zostanie rozpisany w formule doprojektuj i wybuduj, a przedmiotem będzie budynek wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

W Poznaniu powstanie największy teatr muzyczny w Polsce o łącznej kubaturze 170 tys. m sześc., z salą główną na blisko 1200 miejsc, salą kameralną na ponad 300 miejsc, przestrzenią koncertową na 150 miejsc, foyer oraz restauracją z salą bankietową.

Dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski podkreślił, że nowoczesna, przestrzenna scena główna pozwoli na realizację spektakli z większym rozmachem, m.in. dzięki szybkim, dwupoziomowym zapadniom, głębokim kulisom i obrotowej scenie. Oprócz części ogólnodostępnej powstanie obszerne zaplecze z niezbędnymi do przygotowania spektaklu: garderobami, charakteryzatornią, salami prób, studiem nagraniowym, warsztatami, biblioteką nut, biurami i magazynami.

Kieliszewski podkreślił, że nowa siedziba teatru zlokalizowana będzie w takim miejscu, że szybko dojadą do niego, tramwajem lub samochodem, poznaniacy, zaś mieszkańcy regionu w kilka minut dojdą do gmachu z dworca kolejowego. Trasa od dworca pobiegnie przez Park Wody i Muzyki - nowy park, który zostanie zlokalizowany między mostem Dworcowym a Teatrem, wzdłuż nowej ulicy Skośnej dochodzącej do ulicy Składowej.

Na terenie parku ma powstać m.in. zbiornik zasilany wodą retencjonowaną z dachu teatru, wodno-muzyczna ścieżka edukacyjna i kładki dla pieszych.

Przed rokiem, w kwietniu 2022 roku Miasto Poznań podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie Teatru Muzycznego w Poznaniu. Głównym celem tej umowy jest współfinansowanie inwestycji.

"Tej inwestycji rzeczywiście by nie było, gdyby nie współpraca rządu z samorządem. Rząd będzie kontrybuował na poziomie 110 mln zł do realizacji tego przedsięwzięcia - to kolejna ważna, duża inwestycja, jaka powstaje w Poznaniu przy wsparciu środków z budżetu państwa" - powiedziała poznańska posłanka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, członek rady teatru Jadwiga Emilewicz.

Wcześniej, w 2021 r., do instytucji wspierających Teatr Muzyczny w Poznaniu dołączył Powiat Poznański. Już teraz około 40 proc. widowni stanowią mieszkańcy spoza miasta. Dotychczas samorząd ten przeznaczył na jego działalność 2,3 mln złotych. Podczas marcowej sesji rady powiatu radni zdecydowali o kolejnym wsparciu dla budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu kwotą 15 mln złotych - po 5 mln w latach 2024, 2025 i 2026.

"Bardzo się cieszę, że już za kilka lat mieszkańcy regionu, w tym także powiatu poznańskiego, będą mogli spektakle oglądać w nowej siedzibie. Teatr Muzyczny to instytucja nie tylko z tradycjami, ale także z ogromnym potencjałem. By w pełni go wykorzystać i z jeszcze większym rozmachem, potrzeba budynku dostosowanego do potrzeb widzów, jak i artystów. Nowa siedziba stanie się teatrem metropolitalnym, służącym zarówno mieszkańcom Poznania, jak i całego powiatu" - powiedział starosta poznański Jan Grabkowski.

Przedstawiciele miasta i teatru przyznają, że obecnie użytkowany budynek przy ul. Niezłomnych, posiada małą scenę i brak odpowiedniego zaplecza, co stanowi wyzwanie dla realizatorów i obsługi technicznej np. przy projektowaniu i budowie scenografii.

Ciasna przestrzeń utrudnia też pracę zespołowi artystycznemu - brakuje łazienek, próby choreograficzne odbywają się w teatralnym foyer, a orkiestra ledwo mieści się w ciasnym orkiestronie. Wyzwaniem jest obsługa widzów z niepełnosprawnościami, ponieważ w budynku nie ma możliwości budowy podjazdów dla wózków ani wind.

Coraz mocniej odczuwają rozmiary budynku także widzowie - widownia posiada zaledwie 372 miejsca, a zainteresowanie spektaklami jest znacznie większe. Bilety wyprzedają się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Zakończenie procedury przetargowej na generalnego wykonawcę ma nastąpić jeszcze w tym roku. Jeżeli nie będzie opóźnień na etapie przetargu i budowy, przekazanie budynku zgodnie z planem odbędzie się do końca 2026 roku.