W sobotę w parku Wilsona w Poznaniu odbędą się Dożynki Miejskie. Nie zabraknie barwnego korowodu dożynkowego, występów artystycznych czy konkursu wiedzy o rolnictwie. W tym roku w ramach wydarzenia odbędzie się również XXV Święto Chleba.

"Dożynki to tradycyjne święto, ukoronowanie trudu rolników i ogrodników, symboliczne zakończenie żniw. To też wydarzenie, które odnosi się do poznańskiej gospodarności i zaradności, tak charakterystycznej dla naszej tożsamości. Dożynki będą okazją do wpuszczenia odrobiny wiejskiego stylu życia do centrum miasta" - podkreślił zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP Gerard Hajgelman.

Dodał, że "w Poznaniu mamy ponad 7,5 tys. hektarów pól, sadów, szklarni i łąk, podzielonych pomiędzy 730 gospodarstw rolnych i około 200 ogrodników".

Tegoroczne dożynki odbędą się w sobotę, 2 września. Jak poinformowali organizatorzy, wydarzenie rozpocznie się korowodem, który wyruszy o godz. 14.00 spod kościoła pw. św. Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej (gdzie wcześniej odbędzie się msza św.). Jego uczestnicy przejdą ulicą Śniadeckich do parku Wilsona. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Miasta Poznania.

O godz. 15.00 obrzęd dożynkowy zaprezentuje zespół folklorystyczny Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie urozmaici również spektakl muzyczny Teatru Mozaika. Na scenie podziwiać też będzie można zespół folkowy Tytka oraz pokazy zumby. Część artystyczna będzie przeplatana konkursami z wiedzy o piekarstwie i rolnictwie. Na zakończenie w muszli koncertowej wystąpi zespół Fanfara Awantura.

"W tym roku dożynki odbędą się razem z XXV Świętem Chleba w Wielkopolsce, organizowanym przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP wraz z Cechem Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Uczestnicy poznają tajniki piekarstwa, a także dowiedzą się ciekawostek o wartości odżywczej pieczywa i jego roli w diecie człowieka" - wskazali organizatorzy.

Dożynki będą też okazją do poznania tajników dawnego rzemiosła dzięki "wiosce ginących zawodów" z warsztatami garncarskim, zielarskim, powroźnika oraz łyżkarza. Będzie można także zobaczyć dawne wyposażenie gospodarstwa chłopskiego.

Organizatorzy podali, że w parku Wilsona odbędą się również pokazy florystyczne, czy wystawa gołębi i królików.