Pozwolenie na budowę nowego terminala cargo w Kraków Airport

Od środy 2 września obowiązuje zakaz połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii

Zgodnie z wydaną decyzją oprócz budynku magazynowego o powierzchni blisko 2,7 tys. mkw. powstanie też część biurowa licząca ok. 1,2 tys. mkw., a także budynek kontroli dostaw. Przewidziano również budowę wewnętrznych dróg dojazdowych, parkingów, placów, chodników, jak również infrastrukturę techniczną, energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną. Nowe obiekty będą zlokalizowane w lotniczej i ogólnodostępnej części lotniska.

W części biurowej znajdą się m.in. pomieszczenia agentów handlingowych, spedytorów, służb operacyjnych lotniska, Straży Granicznej i Urzędu Celnego.

Ogólnodostępna strefa przedpola terminala cargo skomunikowana zostanie z drogą wojewódzką nr 774 i w jej obrębie zlokalizowane będą parkingi, chodniki oraz dojazdy.

Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Jak podkreślił w piątek wojewoda małopolski Łukasz Kmita, krakowskie lotnisko pełni niezwykle istotną funkcję zarówno w ramach obsługi ruchu turystycznego, jak i jako punkt przeładunkowy.

"Nowy terminal Cargo usprawni procedury realizowane w tym zakresie" - wskazał.

Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport podkreślił, że otrzymana decyzja pozwala na rozbudowę istotnego elementu infrastruktury krakowskiego lotniska, która wpłynie na jeszcze lepsze funkcjonowanie portu.

"Mimo trudnej sytuacji w jakiej znalazła się obecnie cała branża lotnicza w związku z pandemią COVID-19 Kraków Airport konsekwentnie realizuje plan generalny lotniska, by być jednym z filarów odbudowy gospodarki Krakowa i całej Małopolski, oraz co istotne rynku pracy" - dodał.

Budowa nowego terminala cargo jest jedną z inwestycji zawartych w opracowanym przez zarząd Kraków Airport tzw. planie generalnym (master planie) dla lotniska na lata 2016-2036. Dokument zakładający inwestycje o łącznej wartości ok. 1 mld zł został zatwierdzony w 2018 r. przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Realizacja zadań opisanych w planie generalnym lotniska została podzielona na etapy. W pierwszej fazie rozbudowy najważniejszą inwestycją będzie budowa nowej drogi startowej. Pas startowy będzie miał 2,8 tys. m długości i 60 m szerokości. Inwestycja jest szacowana na ok. 250 mln zł.

W pierwszym etapie zaplanowano także rozbudowę terminala pasażerskiego, zwiększenie liczby stanowisk dla samolotów na płycie postojowej z 22 do ok. 35 oraz zmianę lokalizacji terminala cargo - nowy będzie zbudowany bezpośrednio przy obecnej drodze wojewódzkiej 774. Poprawi to dojazd do niego zwłaszcza samochodom ciężarowym, które nie będą już włączały się w wewnętrzny układ komunikacyjny lotniska przy terminalu pasażerskim.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu lotnisko z miesiąca na miesiąc odbudowywało statystykę pasażerów - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to we wrześniu już ponad 247 tys.