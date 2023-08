Ponad 50 tys. pasażerów odprawiło nowo wybudowane lotnisko Warszawa-Radom. Letnia siatka połączeń z Radomia cieszy się dużą popularnością – poinformowała w piątek rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych (PPL) Anna Dermont.

Nowe lotnisko w Radomiu działa od 27 kwietnia.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku, który lotnisko osiągnęło w ciągu niewiele ponad trzech miesięcy funkcjonowania"- podkreśliła Dermont.

Wyjaśniła, że tylko w lipcu radomski port odprawił blisko 23 tys. pasażerów. "Tym samym odnotował większą liczbę odprawionych osób w ciągu jednego miesiąca niż łącznie w ciągu 2 lat funkcjonowania poprzedniego radomskiego portu" - zaznaczyła rzeczniczka. Przytaczając dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dermont poinformowała, że w latach 2015-2017 lotnisko w Radomiu odprawiło niewiele ponad 19,5 tys. podróżnych.

Rzeczniczka powiedziała, że zaczyna się już kształtować zimowa siatka połączeń z radomskiego portu. PLL LOT ma w sezonie zimowym kontynuować regularne rejsy do Paryża i Rzymu. Biuro podróży Anex Tour zaoferuje zorganizowane wyjazdy na wczasy do Egiptu. Rejsy czarterowe do Sharm el-Sheikh wystartują 27 października. Loty będą obsługiwane przez linię Skyline Express.

"Chcielibyśmy, aby lotnisko w Radomiu było postrzegane głównie jako port ukierunkowany na turystykę wypoczynkową i city-break. Dlatego przy pracach nad zimową siatką połączeń, jednocześnie z pozyskiwaniem przewoźników regularnych, rozmawiamy z biurami podróży i czarterowymi liniami lotniczymi" - przekazała przedstawicielka PPL.

Obecnie z Lotniska Warszawa-Radom realizowane są loty w sześciu popularnych kierunkach turystycznych. Z Radomia polecieć można do: Rzymu, Paryża, Prewezy, Antalyi, Warny i Tirany.