Lotnisko Zielona Góra-Babimost w październiku odprawiło ponad 4 tys. osób, a od początku roku ponad 48 tys. pasażerów. To o blisko 15 tys. więcej niż w całym 2019 r - poinformowało w czwartek biuro prasowe spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL).

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP

W komunikacie dodano, że do końca roku pozostały jeszcze prawie dwa miesiące, ale już teraz wiadomo, że rok 2023 będzie rekordowym w historii tego jedynego pasażerskiego lotniska w woj. lubuskim.

Z danych podanych przez PPL wynika, że czwarty kwartał br. rozpoczął się w zielonogórskim porcie bardzo dobrze, lotnisko odprawiło dokładnie 4 044 pasażerów.

"Choć w październiku obsłużono mniej pasażerów niż w miesiącach wakacyjnych, to i tak był on zdecydowanie lepszy od każdego z pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku (...) Lotnisko wypracowało również wyższy wynik niż w tym samym okresie rekordowego, jak do tej pory 2019 r, kiedy lubuski port odprawił 3 345 osób" - przekazano w komunikacie.

W sezonie zimowym z lotniska w Babimoście można polecieć do Warszawy sześć razy w tygodniu, na pokładzie samolotów PLL LOT. Jedno z biur podróży uruchomiło także sprzedaż wycieczek na zimę do Egiptu z wylotem z Zielonej Góry. Oferta dostępna jest od 22 grudnia i dotyczy wakacji w egipskim kurorcie Marsa Alam.