Od czerwca na warszawskim Lotnisku Chopina i w jego bezpośrednim otoczeniu ma działać system antydronowy, który będzie m.in. wykrywał i neutralizował drony komercyjne, profesjonalne i przemysłowe - poinformowały we wtorek Polskie Porty Lotnicze. System ma funkcjonować całą dobę - dodano.

Zarządzające m.in. Lotniskiem Chopina, Polskie Porty Lotnicze poinformowały we wtorek, że finalizują "kolejny etap wdrożenia systemu wykrywającego aktywność bezzałogowych statków powietrznych na terenie portu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu".

"PPL od dawna sprawdzał możliwości rynkowe oraz prowadził rozmowy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami takich rozwiązań. W wyniku przeprowadzonych analiz, PPL zaprosił do współpracy polską firmę Advanced Protection Systems S.A. (APS), która oferuje zaawansowane i sprawdzone systemy antydronowe" - podała spółka PPL.

Jak dodano, firma APS dostarcza rozwiązania dla Sił Zbrojnych RP, w tym system o nazwie Sky Control (SKYctrl). "Sky Control to obecnie jedyny system na świecie, który przeprowadza detekcję tzw. bezzałogowych statków powietrznych (BSP) jednocześnie za pomocą sensora radarowego 3D MIMO, akustycznego, wizyjnego i radiowego. Rozwiązanie umożliwia skuteczne wykrywanie i neutralizację wszystkich obiektów typu LSS (Low - Slow - Small), czyli dronów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych" - wskazano. Podkreślono, że System Sky Control funkcjonuje całą dobę i w każdych warunkach pogodowych.

"Rozwiązania antydronowe APS są łatwe w użyciu, montażu, czy demontażu. Zaawansowane oprogramowanie systemu umożliwia rozpoznanie, czy zbliżający się obiekt to samolot, ptak, czy dron. Oprogramowanie umożliwia też wprowadzenie drona na tzw. białą listę, czyli wykaz urządzeń, które mają zgodę na wykonywanie lotów w określonej strefie. Co ważne, system zaopatrzony jest w tzw. jammer, czyli urządzenie do neutralizacji bezzałogowego statku powietrznego. System APS będzie działał na Lotnisku Chopina już w czerwcu" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, rzecznik PPL Anna Dermont.

APS, polska spółka z siedzibą w Gdyni, to światowy lider w obszarze technologii systemów antydronowych, a w szczególności wyspecjalizowanych radarów 3D MIMO do zastosowania w detekcji, śledzeniu i klasyfikacji BSP - podało PPL. Dotychczas znalazły one odbiorców w Europie (Norwegia, Estonia, Finlandia, Czechy, Ukraina), na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska, ZEA) oraz w Azji (Korea Płd., Singapur, Indie). Odbiorcami są służby mundurowe, wojsko oraz zarządzający infrastrukturą krytyczną.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.