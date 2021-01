Praca zdalna: Pracownicy domowe biuro wyposażają na własną rękę (badanie)

Czy pracodawca pokryje część mojego rachunku za prąd? To pytanie od marca stawia sobie większość pracowników, którzy przeszli na home office. Niestety brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które w jasny sposób porządkują tę kwestię. W konsekwencji, pracownicy nie do końca wiedzą, czy mogą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udział w kosztach za opłaty eksploatacje czy zakup wyposażenia do miejsca pracy.

- Wydawać by się mogło, że kwestia wyposażenia pracownika w odpowiedni sprzęt, gdy wysyłamy go na pracę zdalną, jest oczywista. W praktyce okazało się jednak, że tempo w jakim firmy przechodziły na home office powodowało, że część pracowników sprzęt kupowała sama lub korzystała z prywatnego. Można to tłumaczyć ekstremalnymi warunkami, z którymi mieliśmy do czynienia wiosną, ale już teraz, po prawie roku przyszedł moment, żeby to uregulować. Pierwsze takie działania już widzimy - komentuje Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

- W ostatnich dniach Parlament Europejski dał zielone światło Komisji Europejskiej do wydania dyrektywy o prawie do bycia offline, co oznacza, że pracownicy będą mieć podstawę prawną, by nie zajmować się sprawami zawodowymi w czasie wolnym od pracy. To oczywiście jeden z elementów regulacji pracy zdalnej, równie istotny jak kwestia kosztów ponoszonych na home office przez pracowników - dodaje.

Praca zdalna, od marca wykonywana w domowym zaciszu, wymagała od pracowników zaaranżowania przestrzeni biurowej we własnych czterech kątach. Dodatkowe koszty z tym związane poniosło 41% pracujących na home office. Kupowane sprzęty i produkty to m.in. laptop, drukarka, biurko czy wygodne krzesło. Patrząc szczegółowo na wyniki, najczęściej wydatki na sprzęt ponoszą osoby od 18 do 24 roku życia – aż 64% młodych kupiło nowy produkt po przejściu na home office w porównaniu do zaledwie 28% 25-34-latków. Osoby, które zakupiły sprzęt do pracy w większości przypadków nie mogły liczyć na zwrot kosztów. Tylko 4 na 10 pracodawców partycypowało w finansowaniu sprzętu do pracy na home office.

Wyższe zużycie prądu, wody czy internetu to konsekwencje przeniesienia pracy do domu. W momencie gdy biuro stoi puste i pracodawca oszczędza na rachunkach, pracownik z własnej kieszeni pokrywa koszty. Z badania Personnel Service wynika, że jedynie 17% pracodawców po przejściu na pracę zdalną wzięło na siebie pokrycie części rosnących opłat, a aż 77% pracowników z tym problemem musiała sobie radzić samodzielnie.

- Odpowiedzialność za opłaty eksploatacyjne, która była oczywista podczas pracy w biurze, po nagłym przejściu na pracę zdalną okazała się kwestią sporną. Nasze badanie pokazuje, że przeważająca większość pracowników obecnie te koszty ponosi sama. To potwierdza, jak istotną kwestią są odpowiednie regulacje, które w jasny sposób wskażą, za co obie strony powinny płacić. W międzyczasie, zanim takie prawo powstanie, zyskują firmy, które się dokładają, bo zaskarbiają sobie sympatię i lojalność pracowników - podkreśla Krzysztof Inglot.