Pracodawcy nie radzą sobie ze stresem pracowników i popełniają błędy (raport)

Obecnie już 52% pracowników boi się nagłej utraty pracy i środków pieniężnych – czytamy w raporcie HRK. Wśród innych obaw pracownicy wskazują strach przed popełnieniem błędu (28%), który pociągnie za sobą poważne konsekwencje, a także strach przed szefem (15%) – jego nieuzasadnioną krytyką, brakiem docenienia, dostrzegania zasług oraz niejasną komunikacją w codziennym delegowaniu zadań.

Gdzie firmy popełniają błędy?

- Lekarze od lat alarmują, że długotrwałe odczuwanie stresu może spowodować katastrofalne zniszczenia w naszym organizmie – od zwykłego uczucia zmęczenia, po obniżenie odporności i depresję, wypalenie zawodowe, których leczenie może odbywać się nawet latami. Pracodawcy, którzy są tego świadomi, co prawda, starają się wdrażać w firmach działania mające na celu niwelowanie stresu u pracowników, jednak, jak pokazują dane naszego raportu, aż 37% pracowników negatywnie ocenia ich działania – mówi Aneta Czernek, business unit manager w firmie doradztwa personalnego HRK.

Autorzy badania wskazują, że w większości badanych firm wciąż popularny jest podstawowy pakiet benefitów, obejmujący opiekę medyczną, kartę sportową oraz elastyczne godziny pracy. Chociaż coraz częściej słyszymy o niestandardowych benefitach, typu masaże w firmie, zdrowa żywność na koszt pracodawcy, krótszy czas pracy w piątki, to jedynie garstka organizacji decyduje się na ich wdrożenie.

Jak więc pracodawcy próbują walczyć ze stresem pracowników? 13% firm oferuje tzw. pokoje relaksacyjne, gdzie można obejrzeć tv, pograć w gry, czy zdrzemnąć się, 11% daje pracownikom dodatkowe dni wolne od pracy, 7% organizuje szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, zaś 6% zaprasza do masażu na koszt firmy. Jednak, jak mówią respondenci badania, to ile dana firma oferuje benefitów wcale nie świadczy o jej przewadze konkurencyjnej czy dobrej walce ze stresem u ludzi. Większe znaczenie dla pracowników ma to, jak są traktowani.

Czego oczekują pracownicy?

Dla 43% badanych jasna i dwustronna komunikacja stanowi podstawę wszelkich działań, bowiem pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń, informacji, wyjaśnienie sobie wątpliwych kwestii. Szczera komunikacja rodzi mniej niejasności, a tym samym stresujących sytuacji.