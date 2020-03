Pracodawcy RP postulują wprowadzenie zmian do projektu Tarczy Antykryzysowej

- W efekcie istnieje ryzyko, że niektóre instrumenty pomocowe będą fikcyjne i nieskuteczne. Co więcej, zwracamy uwagę Rządu na to, że w projektowanych przepisach w zasadzie brak rozwiązań skierowanych do dużych przedsiębiorców, którzy przecież nie są uodpornieni na problemy ekonomiczne związane z epidemią Covid-19 - uważa organizacja Pracodawcy RP.

Dodaje, że aby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, pomóc przetrwać firmom i zachować miejsca pracy konieczne jest poniesienie adekwatnych nakładów finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej państwa. Jest oczywiste, że skompensowanie wszystkich strat i kosztów nie będzie możliwe. - Jednak pamiętajmy, że to firmy i ich pracownicy stanowią bazę dochodów na finansowanie zadań publicznych państwa. Bez firm i pracowników bezpieczeństwo zdrowotne państwa nie będzie mogło być realizowane w długim okresie - uważają eksperci z organizacji Pracodawcy RP.

Tłumaczą, że bezpieczeństwo zdrowotne nie istnieje bez bezpieczeństwa ekonomicznego. Wszelkie koszty walki z epidemią, muszą być tak rozłożone aby nie naruszyć bezpieczeństwa ekonomicznego. Nie mogą one być przerzucane na firmy. W tak trudnym czasie nie można pochopnie wydawać ograniczonych środków na cele o niestrategicznym priorytecie (np. wydatki na media, dodatkowe extra transfery społeczne takie jak 13-ta i 14-ta emerytura). W nadzwyczajnej sytuacji trzeba szukać oszczędności, aby wygospodarować jak najwięcej środków na przetrwanie firm i utrzymanie miejsc pracy. Należy pod tym kątem zrewidować budżet państwa.

Oto uwagi organizacji Pracodawcy RP:

I. Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw

Uwagi ogólne

Utrata płynności finansowej, powstawanie zatorów płatniczych, niemożność uregulowania wynagrodzeń pracowników oraz zobowiązań publicznoprawnych – to podstawowe wyzwania, przed którymi stoją dziś pracodawcy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Niezbędne są pilne decyzje Rządu, które zredukują koszty stałe oraz odłożą w czasie obowiązki administracyjne. Kryterium spadku przychodów o 50% dla przyznania ulgi jest nie do przyjęcia. Nagły spadek przychodów o połowę oznacza najczęściej bankructwo. Propozycje opracowane przez Rząd są zbyt zachowawcze i niewystarczające. Ograniczenia w stosowaniu ulg oraz duża liczba warunków do spełnienia powodują, że zaproponowane rozwiązania okażą się fikcyjne. A fikcyjne instrumenty, to fikcyjna pomoc.