Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pielgrzymowali na Jasną Górę

Jej uczestnicy modlili się o jak najszybsze zakończenie pandemii oraz o siły do pracy.

Obecny na spotkaniu główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podkreślił, że daje ono możliwość podziękowania wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej za to, że w tak trudnym czasie podołali wyzwaniom rzeczywistości epidemicznej. "Będę dziękował. To są słowa, których ciągle jest za mało. To są słowa dla tych, którzy sprostali. Inspekcja, biedna inspekcja przez całe lata, okrojona, z brakami kadrowymi, dała radę. Pokazaliśmy, że jesteśmy potrzebni, i za to wszystkim pracownikom inspekcji sanitarnej należy się zwykłe słowo: dziękuję" - powiedział.

"Jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni, robimy to od długiego czasu, od ponad pół roku, 24 h na dobę, często pracując w niespecjalnie dobrych warunkach, bez linii telefonicznych. Cała masa ludzi jest niezadowolona z tego, że się nie można było chociażby do nas dodzwonić, ale myśmy naprawdę wtedy pracowali. I mamy teraz poczucie, że będzie lepiej, bo mamy szansę na bardzo szybkie ucyfrowienie inspekcji, na znacznie większe środki finansowe, niż mieliśmy do tej pory. Rok 2021 to jest rok z istotnie większym budżetem dla inspekcji sanitarnej, więc mamy perspektywę" - dodał główny inspektor sanitarny.

"To trudny rok, skrajnie trudny rok, ale podołaliśmy. Jeszcze wiele przed nami, i potrzebujemy siły. To mała pielgrzymka, bardzo mała, musimy się dystansować, ale chcieliśmy zachować tradycję pielgrzymowania" - podkreślił Jarosław Pinkas.

Mszę dla pielgrzymów odprawiono w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej bpa Andrzeja Przybylskiego.

"To środowisko, jak każde, potrzebuje bożej opieki, wsparcia. Ale w tym czasie pandemii, w czasie koronawirusa, kiedy służba sanitarna jest naprawdę przepracowana, ciągle walcząca z takim dziwnym wrogiem, jakim jest wirus, podejmująca czasem bardzo trudne decyzje - dzisiaj te służby potrzebują naszej modlitwy i naszego wsparcia. Ich praca jest nieoceniona. Chcemy Bogu za tę pracę podziękować, może też przeprosić za różne złe głosy, za posądzenia i roszczenia. Bo łatwo jest pewnie stać z boku, udawać mądrego, czasem osądzać, a o wiele trudniej jest być na froncie, służyć, podejmować czasem bardzo trudne decyzje dla życia społecznego, czasem wbrew naszym przyzwyczajeniom, nawykom - ale przecież dla naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa" - powiedział bp Przybylski.