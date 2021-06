Pracownicy produkcji i magazynierzy niezadowoleni z zarobków

40 procent pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że nie jest zadowolonych z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 22-06-2021, 10:11

Pracownicy produkcji i magazynierzy to grupy, które w największym stopniu są niezadowolone ze swoich zarobków. fot. PTWP

Tylko 29% fachowców jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia.

39% pracowników fizycznych uważa, że umie negocjować warunki pracy.

1/3 badanych chętnie dzieli się wysokością wynagrodzenia z innymi.

60% pracowników ocenia swoją sytuację materialną jako średnią.

4 na 10 pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że nie są zadowoleni z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia. Badania pokazują także, że tzw. fachowcy często ujawniają potrzebę zdobywania wiedzy na temat negocjacji zarobków czy weryfikacji wynagrodzeń w swojej branży.





Pensja nie determinuje zadowolenia pracownika?

Pensja rzadko bywa źródłem wyraźnego zadowolenia kandydatów, niezależnie od fachu czy branży – to wniosek z kolejnego już badania Pracuj.pl. Nie inaczej jest w przypadku pracowników fizycznych, których opinie przedstawiono w raporcie "Kariera okiem fachowca".

Większość z nich ocenia swoją sytuację materialną jako średnią, podzielone są także opinie dotyczące świadomości wynagrodzeń w branży czy zdolności negocjowania warunków zatrudnienia.

Ilu pracowników nie jest zadowolonych z wynagrodzenia?

Blisko 4 na 10 (38,5%) pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl nie jest zadowolonych z obecnie otrzymywanego wynagrodzenia. To zdecydowanie większy odsetek, niż ten dotyczący osób deklarujących odpowiednie zarobki (29%). Również blisko 4 na 10 badanych uważa, że nie zarabiają odpowiednio do posiadanych umiejętności i doświadczenia, a z opinią tą zgadza się 29% respondentów.



W wypadku obu przytaczanych pytań zaobserwować można było dość wyraźne różnice między specjalizacjami. Niezadowolenie z obu kwestii najczęściej wyrażali magazynierzy i operatorzy maszyn, a także pracownicy produkcji, a najrzadziej budowlańcy.

Precyzyjne zasady wynagrodzeń to podstawa

Jak wskazują badania Pracuj.pl, pracownicy fizyczni wykazują się umiarkowaną świadomością dotyczącą różnorodnych aspektów zarobkowych pracy. Nieco mniej, niż połowa z respondentów deklaruje, że w ich firmie obowiązuje jasny system wynagradzania (46%). Jeszcze mniejsza grupa uważa, że potrafi negocjować warunki i wysokość zarobków z pracodawcami (39%). Znacząca część respondentów przyjmuje wobec wspomnianych pytań neutralną postawę.



- Z punktu widzenia pracodawcy takie odpowiedzi to ważny sygnał, pokazujący znaczenie jasnych zasad i ustaleń z pracownikami. To oczywiste, że nie każdy pracownik będzie uzyskiwał identyczne wynagrodzenie, a nie każdy zatrudniony będzie się zgadzał z decyzjami przełożonych. Jednak z doświadczenia można stwierdzić, że im bardziej precyzyjne i powszechnie znane są zasady ustalania wysokości pensji czy przyznawania premii, tym mniej powstaje na tym tle konfliktów – komentuje Konstancja Zyzik, Manager ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj.

Warto zauważyć stosunkowo niski poziom wiedzy, jaki badani deklarują odnośnie zarobków w swojej specjalizacji. Świadomość tego, jak wypadają na tle innych pracowników z branży deklaruje 45% respondentów. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być niska otwartość na dzielenie się informacją na temat swoich zarobków z innymi osobmi. Opowiadać o swoim wynagrodzeniu jest skłonnych 33,5% pracowników fizycznych. Co interesujące, mimo niskiego wyniku respondenci z tej grupy okazali się nieco bardziej otwarci w kwestii jawności własnych zarobków niż specjaliści (white collars), zapytani o to samo we wcześniejszych badaniach Pracuj.pl.



- Podczas licznych spotkań, webinariów czy szkoleń przekazujemy kandydatom wiedzę na temat negocjacji wynagrodzeń, odpowiedniego przygotowania do starań o podwyżkę czy poszerzania wiedzy na temat warunków zatrudnienia. Choć niemal każdy kandydat ma jakiś stosunek do tych kwestii, wciąż dostrzegalna jest ogromna potrzeba edukacji. Nie inaczej jest w przypadku pracowników fizycznych. Odpowiedzi, których udzielili pokazują, że kwestie wynagrodzeń są dla nich często z jednej strony źródłem niezadowolenia, a z drugiej niepewności, wynikającej z niezdolności do rozmów na ten temat – dodaje Konstancja Zyzik.

Sytuacja materialna pracowników fizycznych

Oczywistą i najczęściej wskazywaną motywacją do starań o wyższe wynagrodzenie jest obecna sytuacja materialna. Jak oceniają ją pracownicy fizyczni badani przez Pracuj.pl? Zdecydowanie największa grupa (60%) określa swoją sytuację materialną jako plasującą się na średnim poziomie – wystarczającą na co dzień, ale wymagającą większego oszczędzania w wypadku poważniejszych zakupów. 1/5 respondentów (20%) opisuje ją jako biedną lub skromną – wymagającą bardzo oszczędnego gospodarowania. Najmniejsza grupa określa obecną sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą – umożliwiającą swobodne wydatki bez oszczędzania (19%).

Jasne wynagrodzenia przyciągają

Równo połowa z pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl deklaruje miesięczne zarobki netto na całe gospodarstwo domowe poniżej 5000 złotych. Kolejne 34% stanowią osoby z miesięcznym budżetem od 5000 do 8999 złotych netto na całe gospodarstwo. Tylko 5% deklaruje budżet netto powyżej tej kwoty. Dla porównania, według GUS przeciętny wspólny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego w Polsce w 2019 roku wyniósł 5093 złote netto.

Eksperci podkreślają, że atrakcyjne wynagrodzenia oraz jawność oferowanych zarobków znajdują się na szczycie piramidy oczekiwań kandydatów – pracowników fizycznych. Jednocześnie w ich podejściu do wynagrodzeń można dostrzec niepewność, w wielu wypadkach wynikającą z mniejszej otwartości pracodawców na negocjacje. Firmy, które chcą utrzymać dobrych fachowców, a także zachęcić pracowników konkurencji do zmiany miejsca pracy, muszą brać ten aspekt pod uwagę.