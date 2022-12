Sprowadzanie pracowników z dalekiej Azji do Polski to wciąż grząski temat. Warto dwa razy się zastanowić zanim sięgniemy po to rozwiązanie - mówiła na FRSiH 2022 Kinga Marczak, dyrektor operacyjna Personnel Service.

Kinga Marczak, dyrektor operacyjna Personnel Service opowiadała o wyzwaniach w zatrudnianiu Azjatów w Polsce. fot. PTWP

Polskie drobiarstwo sięga po pracowników z dalekiej Azji

Kinga Marczak, dyrektor operacyjna Personnel Service podczas sesji "Transformacja branży mięsnej" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 opowiedziała o wyzwaniach związanych z zatrudnianiem pracowników z dalekich krajów, w szczególności wschodniej Azji.

- W całej branży rolno-spożywczej w Polsce widzimy duże "ssanie" na siłę roboczą. Dziś firmy muszą sięgać po pracownika czasem bardzo daleko. A w polskim drobiarstwie przewaga konkurencyjna skorelowana jest przede wszystkim z ceną produktu finalnego. To z kolei mocno determinuje cenę pracownika - wskazała.

Z których krajów Azji trafiają do Polski pracownicy?

Ekspertka potwierdziła, że istnieje fenomen polegający na sprowadzaniu do Polski pracowników z Azji jako alternatywy dla obywateli Ukrainy i Wspólnoty Niepodległych Państw.

- My też w swoich szeregach mamy ponad 1000 takich pracowników. Są to głównie Indonezyjczycy, Nepalczycy, Hindusi i Wietnamczycy. Chciałabym jednak przestrzec przed spontanicznym sięganiem po to rozwiązanie i zbyt entuzjastycznie nie dobierać partnera decydując się na tego rodzaju usługę - wskazała.

Pracownicy z Azji. Na co warto uważać?

Kinga Marczak przyznała, że w przypadku obywateli wspomnianych państw nie wchodzą w grę uproszczone regulacje dotyczące legalizacji pobytu i pracy.

- Przywiezienie do Polski zasobu z Azji to nie tylko legalizacja pracy, czyli wyrobienie adekwatnego zezwolenia na pracę w Polsce, ale też wizy, czyli podwójny proces. Często mówi się, że zajmuje to łącznie ok. dwa miesiące. To nieprawda. Zależy od danego konsulatu i jego przepustowości, która jest mocno związana koniunkturalnie z różnymi dyrektywami i wytycznymi, często politycznymi i sytuacją gospodarczą w danym regionie. Wnioski napływają falowo, headcount w placówkach konsularnych nie jest zwiększany, więc one się nawarstwiają i kolejki elektroniczne umożliwiają uzyskanie wizy dopiero po 4-6 miesiącach - dodała.

Ekspertka określa procesy uzyskiwania wspomnianych dokumentów jako "mgliste".

- Tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy te osoby przyjadą i jaki jest ich poziom znajomości języków obcych, czyli angielskiego. Mamy więc wyzwania związane komunikacją i przestrzeganiem BHP. Co więcej, zezwolenie na pracę dla takich osób musi być powiązane z miejscem pracy - dodała.

Pracownicy z Azji a handel ludźmi

Marczak wskazuje, że w zatrudnianiu pracowników z Azji nie mniej istotny jest aspekt etyczny.

- Zasoby z rynków azjatyckich są sprowadzane do Europy łańcuchowo. My jesteśmy stowarzyszeni w organizacjach międzynarodowych, które mocno to monitorują. Współpracujemy z ambasadą Indonezji i innych krajów żeby transparentnie móc sprowadzać te osoby. Nie uczestniczymy w handlu żywym towarem, mamy pewność, że nie są to osoby niepełnoletnie, że ojciec rodziny przyjeżdżający do pracy nie zastawił żony ani córki pośrednikowi. To szerokie aspekty ludzkie i etyczne. Jeśli decydujecie się państwo na takie rozwiązanie, rekomenduję weryfikację dostawcy i aktywizację działów HR i prawnego do tego żeby zweryfikować legalność pobytu i pracy tych pracowników zapraszanych do zakładu. W Polsce jest to więc wciąż grząski temat - podsumowała.

