Biznes i technologie

Pracownicy z Ukrainy chcą się uczyć polskiego

Autor: opr. RW

Data: 23-01-2023, 19:07

Niebawem minie rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. O ile przez pierwsze miesiące konfliktu uchodźcy z Ukrainy liczyli na szybki powrót do domu, tak teraz wielu z nich zaczyna układać sobie życie w Polsce. Niemal 40% pracowników tymczasowych z Ukrainy chce w najbliższym czasie rozpocząć naukę języka polskiego. Pozwoli im to podnieść kwalifikacje zawodowe i otworzy drogę do lepiej płatnych stanowisk, ale także ułatwi odbycie wizyty u lekarza czy pójście na wywiadówkę w szkole.

Pracownicy z Ukrainy chcą się uczyć polskiego - mówi Tomasz Dudek