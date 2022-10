Prawdopodobnie w listopadzie decyzje ws. przedłużenia tarcz

Autor: PAP

Data: 18-10-2022, 10:23

Aktualne zagrożenia związane z inflacją oceniamy w cyklu kwartalnym, jesteśmy gotowi do tego, by część rozwiązań z tarcz przedłużyć. Większość z nich obowiązuje do końca roku i to pewnie kwestia listopada, kiedy będą kolejne decyzje - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Prawdopodobnie w listopadzie decyzje ws. przedłużenia tarcz; fot. shutterstock