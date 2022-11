Prawie 8,5 mld zł zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. zostało przelanych do 2 listopada tego roku na konta rolników - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

ARiMR: prawie 8,5 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich przelanych na konta rolników

Agencja wypłaca zaliczki od 17 października do końca listopada br., natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

"W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 2 listopada 2022 r. w ramach zaliczek prawie 844 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 7,24 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 618,5 tys. gospodarzy przelano prawie 1,25 mld zł" - informuje ARiMR.

ARiMR zaznacza, że od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych - 85 proc. należnych dopłat.

Środki są przekazywane wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.