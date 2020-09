Prawnik: Kryzys to dobry czas na przejęcia

Łukasz Targoszyński nie ma wątpliwości, że pandemia koronawirusa stanowi wyzwanie dla większości firm na rynku.

- Wprawdzie sektor spożywczy jako całość radzi sobie z pandemią relatywnie dobrze, to jednak i w tej branży znajdą się firmy, których sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu. Biznes nie znosi jednak próżni i trudna sytuacja jednych może stanowić jednocześnie okazję dla innych, gdyż przejęcie przez większego gracza może się okazać jedynym wyjściem pozwalającym na uratowanie firmy - dodaje.

Prawnik wskazuje, że w czasach kryzysu częste są nabycia aktywów znajdujących się w trudnej sytuacji.

- Dotyczy to m.in. tzw. "stressed assets" lub "distressed assets", czyli spółek zagrożonych niewypłacalnością lub znajdujących się już w stanie niewypłacalności czy wręcz upadłości, szczególnie jeśli firmy takie posiadają np. silną i rozpoznawalną markę, albo atrakcyjne aktywa. To zazwyczaj trudne transakcje wymagające specjalistycznej wiedzy, ale pozwalające na kupienie aktywów znacznie poniżej ich ceny rynkowej. W takich transakcjach kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa dla nabywcy, czy to poprzez odpowiednie zbadanie stanu prawnego spółki (tym trudniejsze, że prowadzone zawsze pod silną presją czasu i obawie, że spółka może w każdym momencie stać się niewypłacalna) czy to poprzez nabycie we właściwej procedurze, pozwalającej na "odcięcie" ryzyk prawnych z przeszłości - dodaje.

- Mimo poziomu trudności w przeprowadzeniu transakcji dotyczących aktywów będących w trudnej sytuacji, z naszego doświadczenia wynika, że wiele firm, których własna sytuacja finansowa na to pozwala, decyduje się na takie przejęcia w czasach kryzysu, widząc w tym szansę na własny rozwój na znacznie lepszych warunkach niż w czasach rynkowej hossy - podsumowuje Łukasz Targoszyński