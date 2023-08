Osoby, które wzięły frankowe kredyty w upadłym Getin Noble Banku, przed zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), powinny złożyć oświadczenia o potrąceniu wzajemnych roszczeń - wskazała PAP radca prawny Izabela Libera.

20 lipca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku. Z kolei 2 sierpnia br. syndyk banku Marcin Kubiczek poinformował, że "frankowicze" i inni wierzyciele Getin Noble Banku mogą swoje wierzytelności zgłaszać bez kosztów do 21 sierpnia tego roku.

"Aby uchronić się od sytuacji, gdy syndyk będzie żądał spłaty kapitału, a jednocześnie nie będzie szans na odzyskanie spłaconych rat, konieczne jest złożenie bankowi oświadczenia o potrąceniu wzajemnych roszczeń" - przekazała Libera radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Libera i Wspólnicy.

Wyjaśniła, że oświadczenie o potrąceniu pozwoli obniżyć albo wyzerować roszczenie banku o zwrot kapitału, gdyż wpłacone raty będą zaliczone na spłatę tego kapitału. Oświadczenie o potrąceniu musi zostać złożone przed zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

"Oświadczenia powinny być złożone w formie pisemnej. Ze względów bezpieczeństwa należy je wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na trzy adresy: upadłego banku, syndyka oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który pełni funkcję kuratora dla upadłego banku. Kopię takiego oświadczenia należy dołączyć do zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych" - wskazała Libera.

Dodała, że potrąca się dwie kwoty - sumę wpłaconych rat z kwotą otrzymanego od banku kapitału. Jeśli raty spłacane były częściowo we frankach szwajcarskich, to należy je przeliczyć na złotówki według aktualnego kursu z dnia wymagalności roszczenia.

"Jeśli wcześniej nie wzywaliśmy banku do zwrotu tych rat, to datą wymagalności będzie 20 lipca 2023, czyli dzień ogłoszenia upadłości. Jeśli po dokonaniu potrącenia okaże się, że suma spłaconych rat nie pokrywa jeszcze całego kapitału, to i tak należy zgłosić wierzytelność do KRZ licząc się z tym, że trzeba będzie jeszcze bankowi resztę dopłacić" - wskazała.

Według Libery, w związku z tym, że odzyskanie pieniędzy od upadłego banku jest bardzo mało prawdopodobne, klienci Getin Noble Banku powinni się skupić na tym, aby zabezpieczyć swoje prawa w postępowaniu upadłościowym.

Zaznaczyła, że należy pamiętać, iż w chwili ogłoszenia upadłości powstaje swoista nierównowaga pomiędzy wierzycielami a dłużnikami banku. Zadaniem syndyka będzie ściągnąć wszystkie wierzytelności od osób, które są coś bankowi winne. Z kolei spłata wierzycieli banku nastąpi tylko wówczas, gdy będą na to środki w masie upadłości. W razie unieważnienia umów kredytowych kredytobiorcy banku staną się wobec banku zarówno dłużnikami (obowiązek zwrotu całego otrzymanego kapitału) oraz wierzycielami (prawo do odzyskania wpłaconych rat).

Przypomniała, że na dokonanie potrącenia i zgłoszenie wierzytelności jest 30 dni od daty ogłoszenia upadłości. Nie jest to jednak termin ostateczny. Po upływie tego terminu zgłoszenie wierzytelności nadal będzie możliwe, będzie ono jednak wymagało dodatkowej opłaty w wysokości około 1 tys. zł.

"Te osoby, które nadal spłacają kredyt, powinny się także mocno zastanowić nad kontunuowaniem spłat, gdyż ich odzyskanie wydaje się w obecnym stanie faktycznym po prostu niemożliwe" - stwierdziła Libera.