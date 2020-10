Prawnik: Wydzielenie części biznesu to transakcja win-win

- W ramach rozwoju biznesu, firmy często poszerzają swoją działalność o nowe obszary działalności, w tym np. o nowe linie serwisowe lub produktowe. Celem jest nie tylko zwiększenie przychodów, ale również chęć ich zdywersyfikowania zmierzająca do zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Łukasz Targoszyński, adwokat w Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

- Czasami okazuje się jednak, że - mimo upływu czasu i pierwotnych założeń - nie wszystkie obszary prowadzonej działalności generują przychód albo mają taką samą dynamikę rozwoju, lub zwyczajnie przestały mieścić się w strategii rozwoju firmy. W takiej sytuacji warto pomyśleć o wydzieleniu takiej części biznesu i jej sprzedaży - dodaje.

- Tego typu transakcje (zwane z angielskiego carve-out transactions) są zwykle bardzo korzystne dla obu stron - sprzedający pozbywa się niechcianej części swojego biznesu i dzięki temu może skupić się bardziej na pozostałej jego części, a kupujący nabywa aktywa, które z jego perspektywy są atrakcyjne, np. dlatego, że pasują do strategii jego rozwoju albo widzi możliwość osiągnięcia znacznych synergii ze swoim biznesem - tłumaczy.

- Choć takie transakcje wymagają zazwyczaj przeprowadzenia uprzedniej wewnętrznej reorganizacji zmierzającej do wydzielenia części biznesu, która ma zostać sprzedana, to korzyści możliwe do osiągnięcia przez obie strony transakcji sprawiają, że jest to bardzo popularny rodzaj transakcji - szczególnie w czasach kryzysu, kiedy wiele firm dokonuje strategicznego przeglądu swojego biznesu i jego poszczególnych części - podsumowuje Łukasz Targoszyński.