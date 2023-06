Biznes i technologie

Prawnik: wyroki TSUE korzystne dla kredytobiorców, bankom nie należy się wynagrodzenie za udostępnienie kapitału

Autor: PAP

Data: 16-06-2023, 07:37

Czwartkowe wyroki TSUE w sprawie frankowiczów są dla kredytobiorców korzystne - wskazał w rozmowie z PAP mecenas Wojciech Bochenek, reprezentujący frankowiczów w sądach. Dodał, że to co jest przede wszystkim ważne dla kredytobiorców, to kwestia, że bankom nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie za udostępnienie kapitału.