PRECOP 28, dwudniowa konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (COP 28), policzy swój ślad węglowy. Polska spółka technologiczna Envirly wesprze organizatora w procesie zbierania i segregowania danych oraz będzie monitorować ślad węglowy związany z wydarzeniem, które odbędzie się 5 i 6 października w Katowicach.

PRECOP 28 policzy swój ślad węglowy; fot. mat. pras.

PRECOP 28, będące drugą edycją corocznej konferencji klimatycznej, ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych Szczytów Klimatycznych. W poprzedniej edycji PRECOP, która również miała miejsce w Katowicach, wzięło udział 1200 uczestników, w tym wysocy przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy.

PRECOP 28. W kierunku bardziej zrównoważonego wydarzenia

W agendzie spotkania pojawią się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzenia już widocznych i wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej. W tym aspekcie szczególnego znaczenia nabiera partnerstwo PRECOP 28 z Envirly. To polska spółka technologiczna specjalizująca się w monitorowaniu śladu węglowego oraz dostarczaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Envirly za pomocą swojego webowego narzędzia nie tylko obliczy i będzie monitorować ślad węglowy towarzyszący PRECOP 28, ale też wesprze debaty na temat bezemisyjnego transportu oraz przejścia gospodarki w system cyrkularny.

Organizatorzy zdecydowali się na podjęcie inicjatyw zmierzających do zminimalizowania swojego śladu węglowego. Takie podejście nie tylko stanowi wyraz troski o Planetę, ale także wpisuje się we współczesne trendy biznesowe. Zaangażowanie firm w ochronę środowiska naturalnego jest moralnym obowiązkiem i staje się kluczowym elementem budowania konkurencyjności na rynku. Przez podejmowanie tych działań, organizatorzy spełniają swoją ekologiczną misję oraz wzmacniają swoją pozycję w dynamicznym świecie biznesu.

Rzetelne dane o śladzie węglowym kluczem do walki o klimat

– Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak ważne wydarzenie jak PRECOP 28, dostarczając rzetelne informacje na temat jego wpływu na nasze środowisko. Współpraca z organizatorami PRECOP 28 pozwoli na bardziej świadome podejście do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi – mówi Mateusz Masiak, CEO Envirly – spółka wykorzystując swoją wiedzę i technologię, włącza się aktywnie do walki ze zmianami klimatycznymi, co współgra z celami PRECOP 28.

Organizatorzy podkreślają, że dążeniu do zminimalizowania śladu węglowego wydarzenia powinny towarzyszyć edukacja klimatyczna oraz transparentność. Dokładne dane o emisjach związanych z PRECOP 28, które dostarczą narzędzia opracowane przez Envirly mają być krokiem ku wiarygodności działań na rzecz zielonej transformacji. PRECOP 28 ma za zadanie budować społeczne zaufanie, solidarność i współpracę – także tych, którzy w zróżnicowanym stopniu ponoszą koszty zmian klimatu.