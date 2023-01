Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Banki współpracujące z ARiMR będą mogły udzielać kredytów preferencyjnych rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego.

Preferencyjne kredyty dla sektora rolno-spożywczego. Rusza nowy projekt ARiMR. fot. shutterstock

Preferencyjne kredyty dla sektora rolno-spożywczego. Rusza nowy projekt ARiMR

Atrakcyjność kredytów preferencyjnych polega na tym, że ARiMR pomaga beneficjentom w ich spłacie. Pomoc może być realizowana poprzez spłacanie za rolników części należnych bankowi odsetek lub pokrycie przez ARiMR części kapitału kredytu (na zakup ziemi). Decyzję o przyznaniu preferencyjnego kredytu podejmuje bank.

Kredyty zostały uruchomione na internetowej platformie aplikacyjnej.

ARiMR preferencyjne kredyty. Jak je otrzymać?

Limit akcji kredytowej na sfinansowanie części kosztów inwestycji wynosi 150 mln zł. Dotyczy to m.in. inwestycji w przetwórstwo produktów rolnych, rolnictwo czy zakupu użytków rolnych. Natomiast limit środków na dopłaty do oprocentowanie to 1,1 mln zł. Limit akcji kredytowej na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych wynosi 100 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania tych kredytów - 3 mln zł. W przypadku kredytów na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF limit akcji kredytowej wynosi 10 mln zł; na dopłaty do oprocentowania przeznaczono 100 tys. zł. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników to 5 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w ubiegłym roku współpracujące z nią banki udzieliły najwięcej kredytów na zakup użytków rolnych - łącznie było ich 899 na kwotę blisko 259 mln zł.