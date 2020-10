Premier: będą zmiany warunków dla przedsiębiorców korzystających z Tarczy Finansowej PFR

Premier podczas piątkowej konferencji prasowej był pytany przez dziennikarzy, czy będą zmieniane warunki umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o obowiązek utrzymania zatrudniania przez 12 miesięcy. Przedsiębiorcy wskazują, że nie jest możliwe utrzymywanie zatrudniania przy administracyjnym zamykaniu niektórych branż.

"Krótka odpowiedź jest - tak. Dla tych przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać, a przecież to jest bardzo proste do pokazania poprzez obroty, że ze względu na drugą falę (koronawirusa - PAP) z którą się spotykamy, te poprzednie warunki, po prostu nie są możliwe do spełniania. Na pewno wyjdziemy im na przeciw ponieważ dla mnie najwyższym dobrem - w zakresie życia gospodarczego -jest ochrona miejsc pracy i ochrona przedsiębiorców przed upadłością" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu przyznał, że zdaje sobie sprawę, że depozyty jakie firmy posiadają na swoich kontach, z miesiąca na miesiąc maleją.

Premier podkreślił, że "chcemy dotrzeć do początku przyszłego roku, do czasu kiedy ta szczepionka będzie w końcu dostępna, będzie stosowana". Dodał, że ma nadzieję, iż wtedy, zarówno światowa, europejska jak i Polska gospodarki, szybko się odbiją.

Dodał, przywołując ostatnie prognozy Komisji Europejskiej, że Polska w 2020 jak i 2021 roku "ma szanse mieć jeden z najlepszych rezultatów (gospodarczych - PAP) w Europie, a nawet szerzej".

"Ale zanim będziemy pewniejsi, że ten wynik gospodarczy będzie dobry, to chcemy pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudny okres. Dlatego teraz konstruujemy +tarczę branżową+ dla restauracji, dla siłowni, dla branży fitness, turystyki i dla wielu innych branż które najmocniej zostały dotknięte, ale także będziemy zmieniali warunki Tarczy Finansowej (PFR - PAP)" - podsumował.

Polski Fundusz Rozwoju realizuje program wsparcia krajowych przedsiębiorstw różnej wielkości dotkniętych przez epidemię koronawirusa o pierwotnie deklarowanej wartości 100 mld zł, finansowany emisjami obligacji. Prezes PFR Paweł Borys poinformował we wtorek, że łączne wypłaty środków pomocowych mogą wynieść ok. 70 mld zł. Do tej pory PFR wyemitował obligacje o wartości nominalnej 62 mld zł.

PFR prowadzi obecnie program wsparcia dla dużych firm o wartości do 25 mld zł, który składa się z trzech instrumentów: finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł, finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł i finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7,5 mld zł.

Z programu wypłacono do tej pory (stan na 15 października) 82,2 mln zł.

W ramach zakończonych 31 lipca programów pomocowych dla mikro, małych i średnich firm PFR wypłacił 60,5 mld zł, z czego mikroprzedsiębiorcy otrzymali 18,7 mld zł (z puli 25 mld zł), a małe i średnie firmy 41,8 mld zł (z puli 50 mld zł).