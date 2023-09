Będziemy bronić każdego kawałka polskiej ziemi, każdej polskiej miejscowości, każdej wioski. Wszyscy Polacy mogą się czuć bezpieczni - powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Kielcach.

Szef rządu uczestniczy w XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. Jak podkreślił, "będziemy bronić każdego kawałka polskiej ziemi, każdej polskiej miejscowości, każdej wioski, wszyscy Polacy mogą się czuć bezpieczni".

"Będziemy to robić w sojuszu, najsilniejszym sojuszu militarnym w historii świata w jakim jesteśmy, w sojuszu NATO. Będziemy to robić poprzez rozbudowę polskiej armii, rozbudowę polskich mocy produkcyjnych w przemyśle zbrojeniowym, produkcji amunicji. Będziemy to robić we współpracy z naszymi sojusznikami" - powiedział premier Morawiecki.

Zaznaczył, że "aby wzmacniać polską armię, żeby ją wyposażać, umacniać, rekrutować nowych żołnierzy, produkować nową broń, potrzebne są, jak mawiał wielki wódz - pieniądze, pieniądze, pieniądze". "Naprawa finansów publicznych pozwoliła nam wrócić do szeroko zakrojonych planów uzbrojenia polskiej armii" - powiedział premier.

Zwrócił uwagę, że trwa także "nowa rekrutacja żołnierza w Wojsku Polskim". "Mamy już ponad 180 tys. żołnierzy a jeszcze 8-10 lat temu było niespełna 100 tys." - wskazał premier.

Powiedział też, że odtwarzane są jednostki wojskowe, budowane są nowe koszary, jak choćby te w Siedlcach. "To jest największe zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Rzeczypospolitej Polskiej" - oświadczył Morawiecki.

Szef rządu podziękował także wszystkim zakładom zbrojeniowym, które wystawiają swoje produkty na XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.

"Możemy być dumni z Kielc, z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Możemy być dumni z polskiej armii" - oświadczył premier.