Chcemy i będziemy działać jako partia dla polskiej wsi, na rzecz umocnienia polskiego rolnictwa - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. "Będziemy też tak przebudowywać realia rynku rolnego, żeby jak najwięcej na tej drodze od pola do stołu konsumenta, zostawało w kieszeni rolnika" - zadeklarował.

W poniedziałek szef rządu odwiedził wieś Dęba, gdzie podkreślił, że "musimy toczyć bój o polskie rolnictwo". "Jeśli jest to z korzyścią dla polskiego rolnika, to my wdrażamy pewne regulacje. Tutaj, w tym przypadku akurat, zakaz wwozu ukraińskiej kukurydzy, ukraińskich zbóż, także śruty ukraińskiej, która zdestabilizowała rynek" - wskazał.

Przypomniał, że jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiał takie żądania w liście do Komisji Europejskiej, jednak pomimo rozmów i dialogu odpowiedź była "bardzo niemrawa". "Ponieważ przyszła taka odpowiedź, to się nie pytaliśmy Brukseli, tylko wdrożyliśmy sami kilka dni temu odpowiednie regulacje, po to, żeby chronić polskiego rolnika przed jeszcze większą destabilizacją rynku, bo rynek i tak jest bardzo ciężki" - zaznaczył.

Szef rządu przekazał, że po raz kolejny PiS wprowadza dopłaty do nawozów. Poinformował także, że w ostatnich dniach rozmawiał z ministrem rolnictwa o specjalnych, dodatkowych programach stabilizacji, w tym dopłatach w kontekście odbudowy trzody chlewnej. "Ten program jest zatwierdzony" - dodał.

Przypomniał o wsparciu dla rolników i przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19, suszy w 2018 r. i 2019 r., a także kryzysu energetycznego i ataku Rosji na Ukrainę. Jednocześnie, przywołując działania Platformy Obywatelskiej ocenił, że "jak był kryzys 10 lat temu, to (...) mimo że przedsiębiorca, także przedsiębiorca rolny, wzywał pomocy, oni się szczycili tym, że nie ma interwencji".

"Choć byśmy nie wiem co porównywali - klęski żywiołowe, trudny czas, ceny energii, interwencje na rynkach, zawsze to wyjdzie na korzyść naszego rządu, bo nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie" - powiedział szef rządu. Dodał, że rząd także się mylił i popełniał błędy, jednak nie będzie do nich powrotu.

Podkreślił, że "chcemy i będziemy działać jako partia dla polskiej wsi, na rzecz umocnienia polskiego rolnictwa".

"Drodzy rolnicy, możecie być pewni jednego, będziemy zawsze z wami w każdym trudnym czasie. Będziemy też tak przebudowywać realia rynku rolnego, zasady funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych, żeby właśnie jak najwięcej na tej drodze od pola do stołu konsumenta, zostawało w waszej kieszeni, w kieszeni rolnika" - przekazał Morawiecki.