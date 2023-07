Bezpieczny kredyt to jedna z pierwszych ustaw, które wprowadziliśmy do realizacji - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej sesji QnA.

Szef rządu wskazał, że podczas kadencji PiS oddano do użytku ok. 240 tys. mieszkań, czyli o ok. 90 tys. więcej niż za rządów PO. Zaznaczył jednak, że jest to wciąż zbyt mało, by zaspokoić potrzeby Polaków. "Dlatego wprowadziliśmy Bezpieczny Kredyt 2 proc. To jest jedna z pierwszych ustaw, które wprowadziliśmy do realizacji " - powiedział. Dodał, że by przyśpieszyć proces budowy, miasta zarówno większe jak i średnie, muszą udostępniać więcej terenów pod budowę mieszkań. Jako przykład wskazał Warszawę.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa weszła w życie 1 lipca br. Produkty te są oferowane przez banki, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadziły je do swojej oferty.

Kredyt z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).