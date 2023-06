Biznes i technologie

Premier: Brak wierności ojczyźnie to zdrada i tak jak w rodzinie zawsze prowadzi do nieszczęść

Autor: PAP

Data: 11-06-2023, 23:12

Brak wierności ojczyźnie to zdrada. Ona tak samo w rodzinie jak i w szerszych wymiarach społecznych zawsze prowadzi do nieszczęść, osłabia więzi, zatruwa nieufnością i rozbija wspólnotę - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w niedzielnym podkaście nawiązując do decyzji WSA w sprawie kopalni Turów.