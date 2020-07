Premier chwalił polską żywność na spotkaniu z rolnikami w Bieżyniu

Morawiecki podczas wtorkowej wizyty w Wielkopolsce odwiedził m.in. gospodarstwo rolne radnego miasta Krzywiń (powiat kościański) Pawła Michałowicza, na którym pojawili się także okoliczni mieszkańcy. Szef rządu stanął tuż obok banera z napisem "Pamiętaj, kupując polskie produkty, wspierasz polskich producentów i przedsiębiorców".

"Ten przekaz mówi właściwie wszystko. Polska żywność jest najlepsza i najsmaczniejsza, a świadczy to o tym, że trafia na stoły całej Europy. Najszybciej rośnie eksport polskiej żywności. W czasie epidemii doświadczyliśmy tego, jak ważne jest polskie rolnictwo, jak ważne jest to, żebyśmy mieli produkcję rolną coraz bardziej doskonałą, coraz bardziej wydajną. Gratuluję wszystkim polskim rolnikom, że potraficie w tak doskonały sposób radzić sobie z warunkami, z produkcją" - powiedział Morawiecki.

Jak zauważył, rolnicy w swojej pracy muszą się często zmagać się z niesprzyjającą aurą. "Dotykają nas różne kataklizmy. Najpierw była susza, a potem lunęło tyle deszczu z nieba, że w niektórych miejscach w kraju groziła nam powódź. Tak już jest z rolnictwem, że musi ono zmagać się z takimi strasznymi żywiołami. My na pewno nie zostawimy was samych. Jesteśmy z wami na dobre i na złe" - zapewniał szef rządu.

Premier wspomniał o rozwijaniu nowego programu retencyjnego, który też jest adresowany do rolników. "Wczoraj w województwie kujawsko-pomorskim rozmawiałem o dużych inwestycjach retencyjnych w kilku powiatach. Zachęcam wszystkich wójtów i starostów do korzystania ze środków rządowych na małą retencję, bo są one jeszcze niewykorzystane. Warunki pogodowe się zmieniają i musimy walczyć z tą suszą niemal co roku. W tym roku trochę mniej, ale mogę zapewnić, że wszyscy rolnicy, którym zostały obiecane rekompensaty, zostały już wypłacone, albo będą wypłacone w najbliższym czasie" - podkreślił.

Szef rządu na zakończenie wizyty zaapelował też do Polaków o szacunek do pracy rolników.

"Powinniśmy podchodzić z ogromną atencją i miłością do tych płodów rolnych. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Dlatego kupujmy polskie produkty, nie tylko dlatego, że są najlepsze i najsmaczniejsze, ale także dlatego, że dzięki temu budujemy silne polskie rolnictwo i silną Polskę" - apelował.