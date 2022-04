Premier Czech: Wstrzymując dostawy gazu do Polski, Rosja łamie porozumienia

Czeski premier Petr Fiala napisał we wtorek wieczorem w Internecie, że wstrzymując dostawy gazu do Polski, Rosja łamie porozumienia. Według Fiali konieczne jest stopniowe odchodzenie od uzależnienia od rosyjskich surowców.

Minister przemysłu i handlu Jozef Sikela ze swojej strony napisał w sieci społecznościowej, że Rosja wykorzystuje gaz jako broń. Premier i minister zareagowali w ten sposób na informacje polskiej spółki gazowniczej PGNiG o wstrzymaniu przez rosyjski Gazprom dostawy surowca przez rurociąg jamalski.

Rosja wstrzymuje dostawy gazu do krajów UE

"W ten sposób Rosja jeszcze bardziej eskaluje sytuację i narusza istniejące umowy. To kolejny dowód na to, że musimy stopniowo pozbywać się uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych" - stwierdził premier, a minister przemysłu i handlu uznał, że zależność niektórych państw od surowców rosyjskich sprawia, że ograniczana jest zdolność do pomocy Ukrainie.

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele Czeskiego Związku Gazownictwa i firmy transportującej gaz na terenie Czech NET4GAS stwierdzili, że ewentualna przerwa w dostawach przez rurociąg jamalski nie będzie miała wpływu na czeską gospodarkę. Zdaniem NET4GAS Czechy pozyskuje surowce głównie z innych szlaków transportowych. Minister Sikela podkreślił, że dostawy gazu do Republiki Czeskiej są stabilne, a w magazynach jest rezerwa w wysokości 900 milionów metrów sześciennych surowca, co oznacza, że kraj ma w tej chwili, w zależności od pogody, zapasy gazu na mniej więcej miesiąc.