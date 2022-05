Premier deklaruje wsparcie dla wsi

Wieś w ostatnich latach doświadczyła wielu problemów, takich jak susza, pandemia, wojna w Ukrainie i związane z tym wyższe ceny surowców. Na każde z tych zjawisk była reakcja państwa - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 19-05-2022, 14:56

Premier deklaruje wsparcie dla wsi /fot. PAP

Państwo reaguje na problemy wsi

Premier w trakcie swojej wizyty w gospodarstwie rolnym w Michalinie (Mazowieckie) mówił, że polska wieś w ostatnich latach doświadczała m.in. suszy, pandemii, a teraz wojny na Ukrainie, co powoduje wyższe ceny surowców, jak np. nawozy. Jak zapewnił szef rządu, na każde z tych zjawisk była reakcja państwa.

Kiedy rolników dotknęła susza w 2018 to w 2019 r. wypłaciliśmy 2,5 mld zł. To pięć razy więcej niż nasi poprzednicy przy porównywalnej suszy. W 2019 znowu klęska i znowu wypłata w 2020 podobnej wielkości starty związane z klęską suszy. (...) Potem Covid, więc zrobiliśmy tarczę antykryzysową, żeby ratować miejsca pracy. Także miejsca pracy na wsi. (...) Uratowaliśmy 5 mln miejsc pracy i to też coś, co dzisiaj międzynarodowe instytucje finansowe i KE bardzo doceniają. - Mateusz Morawiecki

Jak dodał, teraz mamy do czynienia ze "straszną wojną na Ukrainie, która wpływa na zjawiska gospodarcze". "Mamy tutaj do czynienia ze wzrostem cen paliw. To wszystko przekłada się na koszty produkcji. Ze wzrostem cen nawozów - bo są wysokie ceny gazu. Wysokie ceny gazu, przekładają się na wysokie ceny nawozów. Za każdym razem jest reakcja państwa. Za każdym razem wdrażamy nowe, nasze rozwiązania" - powiedział Morawiecki.

Przypomniał, że rząd obniżył m.in. VAT na nawozy, co jest kosztem ze strony budżetu państwa, a także wprowadził dopłaty do nawozów.

Wyższe dopłaty dla rolników

Premier podkreślił, że dzięki działaniom rządu wdrażane są wyrównujące dopłaty dla rolników. "Dzięki nim dla dziewięćdziesięciu kilku procent wszystkich gospodarstw już w tym roku dopłaty będą równe lub nawet nieco wyższe niż średnia unijna" - podkreślił.

Morawiecki odnosząc się do konkurentów politycznych zaapelował do rolników by "uważali na fałszywych proroków". "Bo Donald Tusk i jego ekipa dla polskiej wsi, to tak jak wpuścić lisa do kurnika" - ocenił.

Zdaniem premiera poprzednicy "to likwidatorzy polskiej wsi". Wymienił m.in. likwidowanie połączeń autobusowych i kolejowych, zamykanie posterunków policji. "Czyż nie można nazwać takiej ekipy likwidatorami? Donald Tusk - likwidator polskiej wsi" - zaznaczył.

Premier zapewnił, że obecny rząd działa zupełnie inaczej m.in. przywracając połączenia transportowe na polską wieś.

Obecny na konferencji wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przypomniał, że rząd realizuje wiele programów wsparcia dla rolników m.in. dotyczą one pomocy dla producentów trzody chlewnej czy jabłek. Budżet dopłaca też do składek ubezpieczeniowych opłacając je w 2/3 za rolnika.

Pomoc w zakupie nawozów

Jak mówił rząd zdecydował się na pomoc rolnikom w zakupie nawozów, które w ostatnich miesiącach mocno zdrożały. Poinformował, że trwa nabór wniosków "nawozowych", dotąd wpłynęło ponad 300 tys. wniosków, a będzie ich więcej, bo można je składać do końca maja. Zauważył, że na ten cel rząd przeznaczył ogromną kwotę - ok. 4 mld zł.

Szef resortu rolnictwa przyznał, że to wysiłek finansowy dla rządu, ale - jego zdaniem - potrzebny, by rolnicy nie zaniechali stosowania nawozów, bo mogłoby to skutkować obniżką plonów. "A w obecnym czasie, gdy o bezpieczeństwo żywnościowe musimy się ogromnie troszczyć, nie możemy sobie na to pozwolić" - powiedział.

Kowalczyk poinformował, że jesienią ruszy program wsparcia dla energii na wsi, chodzi o pomoc w instalowaniu fotowoltaiki i magazynów energii, po to by rolnicy mieli dodatkowe źródło dochodu, ale także by produkcja energii była bezemisyjna.