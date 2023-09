Dla nas to fundamentalna sprawa, nie zostawiamy rolników samych z ich problemami i będziemy na pewno rozmawiać o dalszych działaniach niezbędnych do tego, aby ustabilizować rynek rolny - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki mówiąc o zabiegach na forum UE ws. polskiego rolnictwa.

Szef rządu w wypowiedzi na swoim profilu w mediach społecznościowych nawiązał do środowego spotkania z ministrami swojego rządu dotyczącego rolnictwa. Wcześniej premier przekazał na platformie X (dawniej Twitter), że spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem, minister finansów Magdaleną Rzeczkowską, szefem Krajowej Administracji Skarbowej Bartoszem Zbaraszczukiem i wiceszefem ministerstwa spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim w związku z zakończonym we wtorek nieformalnym posiedzeniem Rady UE ds. rolnictwa.

"Rozmawialiśmy o dalszych działaniach mających na celu zabezpieczenie polskiego rynku rolnego po 15 września. W tym temacie został przeprowadzony szereg rozmów, m.in. przed kolegium komisarzy europejskich z komisarzem Januszem Wojciechowskim" - informował Morawiecki.

W swojej popołudniowej wypowiedzi przypomniał, że "15 września mija ustalone po pewnym czasie z Unią Europejską embargo na przywóz czterech podstawowych artykułów, zwłaszcza pszenicy i kukurydzy, do Polski i do innych krajów UE". "Wprowadzone ono zostało po to, aby nasz kraj nie został zalany tanimi produktami ukraińskimi" - wskazał premier.

"Jednak to embargo, ten zakaz wwozu, teraz właśnie 15 września mija. Dlatego dziś rozmawiałem z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim przed jego wejściem na kolegium komisarzy uzbrajając go w dodatkowe argumenty po naszej stronie i rekomendując bardzo ostrą i jednoznaczną interwencję" - poinformował Morawiecki.

Jak dodał, podobnie minister rolnictwa Robert Telus na Radzie UE w Hiszpanii "bardzo ostro walczył o prawa polskiego rolnictwa do obrony naszego rynku i stabilizacji cenowej z punktu widzenia odbioru płodów rolnych".

"Dla nas jest to fundamentalna sprawa. Tak jak zapewniliśmy odbiór pszenicy po 1,4 tys. zł, jak pamiętacie, tak teraz też nie zostawiamy rolników samych z ich problemami i będziemy na pewno rozmawiać o dalszych działaniach, które będą niezbędne, aby ustabilizować rynek rolny" - zapewnił szef rządu.

Morawiecki nawiązał też do ogłoszonego w środę przez PiS programu "Lokalna półka" zakładającego wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

"Świeża żywność, wyraźnie oznaczone polskie produkty na paragonach i na półkach, to jest program, w który wchodzimy. (...) Jak najwięcej polskich produktów rolnych, zdrowa polska żywność, oznaczenia i niech polscy rolnicy korzystają z tego, że możemy kupować polskie produkty, a nie są one wypychane przez produkty zagraniczne. Ja zdecydowanie promuję polskie produkty rolne tam, gdzie mogę" - podkreślił Morawiecki.