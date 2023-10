Biznes i technologie

Premier: dla Śląska ten ostatni nabór do programu inwestycji strategicznych to ponad 2 mld zł.

Autor: PAP

Data: 07-10-2023, 17:22

Dla Śląska ten ostatni nabór do programu inwestycji strategicznych to ponad 2 mld złotych, a w połączeniu z naborem poprzednim, ze specjalnych stref ekonomicznych, to około 3 mld złotych - powiedział w sobotę na Konferencji Samorządowej w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki.