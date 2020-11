Premier: do 40 mld zł dla przedsiębiorców i kultury w Tarczy 2.0

"Tarcza 2.0 to co najmniej 35 do 40 mld zł, 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm; dla średnich i większych to pozostałe 25-27 mld zł" - powiedział premier zapowiadając na konferencji prasowej wdrożenie nowego programu pomocy.

Według niego, dzięki wcześniejszym działaniom "przemysł w Polsce zanotował najlepsze rezultaty w całej UE i to na przestrzeni lat", a "stało się tak dlatego, że zastosowaliśmy instrumenty dobrze przycięte do warunków gospodarki polskiej".

"O ile pierwsza tarcza uratowała gospodarkę w tamtej fali kryzysu (…), dzisiaj patrzymy przede wszystkim na te branże, które są najbardziej dotknięte" - dodał Morawiecki. Powiedział, że chodzi o ok. 40 branż w tym: gastronomię, przewozy, hotelarstwo, turystykę, a także kulturę i rozrywkę.

"Gospodarka i stan epidemii to dwa mechanizmy ze sobą bezpośrednio powiązane. Niestety przed nami kolejne trudne miesiące i nie wiemy dokładnie, kiedy pozbędziemy się epidemii na dobre"- przyznał szef rządu.