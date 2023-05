Dzięki Centrum Informatyki Resortu Finansów i pracownikom aparatu skarbowego udało się w Polsce dokonać uszczelnienia systemu podatkowego - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji przed Centrum Informatyki Resortu Finansów, które jest zlokalizowane w Radomiu.

"Za mną tutaj znajduje się dzisiaj koparka. Świetna koparka, na pewno się znakomicie sprawdza na budowie, ale jak Donald Tusk żartował sobie i pytał, gdzie są pieniądze zakopane i nie robił nic, żeby odnaleźć te pieniądze, mimo wielu pism, które wpływały do niego, to ja mogę odpowiedzieć, że oprócz tej koparki tutaj za mną znajduje się Centrum Informatyczne Resortu Finansów. Supernowoczesne centrum zaawansowanych rozwiązań informatycznych, rozwiązań, które ręka w rękę z naszymi znakomitymi skarbowcami dokonały tego cudu podatkowego, tego znakomitego uszczelnienia podatków" - powiedział premier.

"Czy w czasach Platformy nie było jeszcze komputerów, nie wynaleziono jeszcze wtedy systemów informatycznych? Oczywiście pytanie, na które dziecko potrafi odpowiedzieć - były, były tylko pan Tusk i jego ekipa, ekipa partaczy, ekipa dyletantów, nie chcieli się w ogóle tym posługiwać, nie chcieli zajmować się tym co jest ważne dla państwa" - dodał.

Jak przekazał szef rządu, nowoczesne państwo, profesjonalne państwo to takie, które posługuje się nowoczesnymi instrumentami informatycznymi.

Morawiecki podkreślił, że obecny rząd wprowadził finanse publiczne w XXI wiek.

"Wystarczy popatrzeć na dane. (...) Podam tylko kilka najważniejszych: wzrost budżetu pomiędzy rokiem 2008 a 2015 z 253 mld na 289 mld to, już zaokrąglę w górę to wzrost o około 15 proc. szanowni państwo i między rokiem 2016 a 2023, wiemy mniej więcej jak on się zakończy, to wzrost o 115 proc." - powiedział Morawiecki

autor: Łukasz Pawłowski, Rafał Białkowski

pif/ rbk/ mk/