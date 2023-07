O kontraście między polityką społeczną PiS i PO mówił premier Mateusz Morawiecki, który w sobotę wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Skępem (woj. kujawsko-pomorskie). Według premiera, gdyby PO wróciła do władzy, programy socjalne nie byłyby realizowane.

"Wyobraźcie sobie taki eksperyment, że spełnia się marzenie opozycji, do władzy wraca Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Czy myślicie, że byłoby 500+?" - mówił Morawiecki na pikniku rodzinnym. Wymienił też program darmowych leków dla seniorów. "Czy myślicie, że byłby zrealizowany? Oczywiście nie, dla seniorów mieli podwyższony wiek emerytalny" - powiedział.

Przypomniał również zniesienie opłat na państwowych autostradach. "Obiecaliśmy i wykonaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Już od tygodnia państwowymi autostradami wszyscy ludzie mogą jeździć za darmo, a jeszcze dodatkowo, niedaleka stąd autostrada Toruń - Gdańsk przez trzy dni jest bezpłatna w wakacje, ponieważ do tego się zobowiązaliśmy i dotrzymaliśmy słowa" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że "minister w rządzie PO podpisał umowę na autostradę A2, jedną z najdroższych w Europie". "Tak skubali Polaków, a my staramy się pokazać, co można zrobić rzeczywiście, jeżeli rząd chce jak najlepszej Polski dla zwykłych ludzi, dla polskich rodzin" - powiedział.

"Rewolucja godności była możliwa, dlatego, że szeryf wrócił do miasta, gangsterzy się pochowali potulnie po katach. Wszystkie mafie podatkowe, korporacyjne, vatowskie zostały zwalczone" - mówił premier. "I stąd ta wielka fala kolejnych naszych programów Maluch+, Mama 4+, wyprawka, Rodzinny kapitał opiekuńczy. To wszystko są prorodzinne programy i wreszcie nasz sztandarowy, który wkrótce zamienia się w 800+, czyli taki, który jeszcze bardziej wesprze polskie rodziny."

O tym warto pamiętać, o tym kontraście, bo teraz widzę, że po paru tygodniach troll internetowy wrócił na ekrany, hejter internetowy znowu się objawił, kłamstwo i nienawiść znowu będzie się wylewać, wiecie państwo, o kim mówię, oczywiście o Donaldzie Tusku" - przemawiał.

W imprezie uczestniczyła także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. "Troszczymy się o rodziny z małymi dziećmi, troszczymy się o seniorów" - powiedziała. Przypomniała, że w piątek została przyjęta waloryzacja programu 500 plus do poziomu 800 zł, a także ustawa wprowadzająca na stałe tzw. czternastą emeryturę.

"Dla województwa kujawsko-pomorskiego tylko z programu 500+ do tej pory trafiło ponad 13 mld zł. A do powiatu lipnowskiego pieniędzy trafiło blisko pół miliarda złotych" - dodała.