Inflacja w Polsce znajdzie się w trendzie spadkowym od kwietnia, maja, czerwca - powiedział podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Jestem spokojny, że od kwietnia, maja, czerwca, tak jak zapowiadałem, tak jak pokazują to dane Narodowego Banku Polskiego, inflacja będzie w trendzie spadającym" - stwierdził szef rządu.

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4 proc.

Premier przypomniał, że już wcześniej zapowiadał, iż styczeń i luty mogą być miesiącami odbicia inflacyjnego w górę. Tłumaczył, że do takiego odbicia może dojść, ponieważ w ubiegłym roku Polska wdrożyła pakiety antyinflacyjne, "z których częściowo musieliśmy się wycofać na żądanie Komisji Europejskiej".

"A więc przytłumiliśmy inflację, na przykład w lutym, równo rok temu. Inflacja spadła względem stycznia zeszłego roku, a to oznacza, że inflacja, którą zawsze się mierzy rok do roku, w lutym tego roku odbije; ona odbije do góry, ona będzie wyższa. Zapowiadałem to wcześniej i to się dzieje" - stwierdził premier.

Podkreślił, że dobrą wiadomością jest, że wzrost inflacyjny okazał się niższy, niż sądził rynek.

Morawiecki powiedział też, że Polska utrzymała wszystkie programy społeczne, ale dokonuje maksymalnych waloryzacji emerytur. "W tym roku będzie absolutnie maksymalna waloryzacja, (...) która - jak dołożymy do tego trzynastkę i czternastkę - to myślę że istotnie przekroczy 20 proc., a więc znacznie przekroczy średnioroczną inflację" - podkreślił szef rządu.