Biznes i technologie

Premier: jeśli KE nie przedłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, Polska zamknie granicę (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 19-07-2023, 16:31

Jeśli Komisja Europejska nie wydłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, to Polska sama zamknie granicę na te towary - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Szef MRiRW Robert Telus poinformował, że ministrowie krajów przyfrontowych chcą, by zakaz obowiązywał przynajmniej do końca roku.