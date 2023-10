Jest bardzo duża szansa, że tegoroczny deficyt budżetu państwa będzie niższy niż zaplanowane 92 mld zł w nowelizacji ustawy budżetowej - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

"Jest bardzo duża szansa, że Polska będzie miała mniejszy deficyt budżetowy niż ten, który założyliśmy w nowelizacji. (...) Założyliśmy 92 mld zł w nowelizacji budżetowej (...) i będzie niższy prawdopodobnie deficyt, ponieważ dochody idą lepiej, dochody spływają do budżetu lepiej niż założyliśmy wcześniej" - powiedział szef rządu.

Uchwaloną w lipcu przez Sejm nowelizacją budżetu zwiększono limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), a deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).