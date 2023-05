Biznes i technologie

Premier: jeżeli będziemy dalej rządzić, chcę kontynuować Program Inwestycji Strategicznych (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 11:25

Jeżeli będziemy dalej rządzić, chcę kontynuować Program Inwestycji Strategicznych; będę dążył do tego, by takie programy były cykliczne - zarówno wielkie, jak Polski Ład, jak np. programy wspierające specjalne strefy ekonomiczne - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.