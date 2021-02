Premier: jeżeli sytuacja nadal będzie pozytywna, będziemy planowali kolejne złagodzenie obostrzeń

Jeżeli sytuacja nadal będzie pozytywna, to będziemy planowali kolejne złagodzenie obostrzeń; jeżeli się pogorszy, będziemy musieli wrócić do poprzednich regulacji w tym zakresie - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.