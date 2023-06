Polska i Kanada stoją dzisiaj w obliczu potężnych wyzwań energetycznych, gospodarczych i jednocześnie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa; cieszę się, że Kanada i Polska umacniają relacje transatlantyckie - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek w Kanadzie.

Szef polskiego rządu przebywa w piątek z wizytą w Kanadzie. Pierwszym punktem wizyty było Darlington Nuclear Generating Station.

Premier podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że świat w ostatnich latach podlegał wstrząsom, które bardzo mocno dają się wszystkim we znaki. Wskazał na poszarpane łańcuchy produkcji, kryzys energetyczny, wojnę na Ukrainie oraz zmiany klimatyczne. "To wszystko oznacza, że świat musi szukać nowych rozwiązań technologicznych, które będą stabilne, będą dobre dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dobre dla ludzi i przedsiębiorców" - zaznaczył.

Wskazał, że odwiedził firmę, w której powstanie pierwszy na świecie reaktor SMR (Small Modular Reactor), czyli mały reaktor modułowy o mocy 300 MWh. "To co jest istotne - pierwsze prace zaczynają się w 2025 roku i - jak mi przed chwilą powiedziano - w 2028 roku reaktor ma być już gotowy; więc czas konstrukcji jest również krótki" - mówił.

Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Kanada stoją dzisiaj w obliczu potężnych wyzwań energetycznych, gospodarczych i jednocześnie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.

Mówił, że w piątek spotka się z premierem Kanady Justinem Trudeau. "Cieszę się, że i Kanada i Polska umacniają relacje transatlantyckie; że NATO stoi mocno na dwóch nogach, po dwóch stronach Atlantyku, właśnie dlatego, że takie państwa jak Kanada i Polska bardzo mocno w tym kierunku dążą" - ocenił.

"Jednocześnie pokazujemy, będąc tutaj, rozmawiając z przedsiębiorcami, z liderami światowych technologii SMR, że wspólne przedsięwzięcia w zakresie najnowszych technologii, najnowocześniejszych innowacji w zakresie energetyki nie tylko są możliwe, ale dzieją się na naszych oczach. Stabilne źródła energii, bezpieczne i jednocześnie tanie oraz dostępne, takie, które zapewnią, że i ciepło i energia elektryczna dla mieszkańców będą po dostępnej cenie i będą ze stabilnych źródeł, a jednocześnie dla przedsiębiorców zapewnią konkurencyjność" - powiedział premier.

Morawiecki przekazał, że ze strony kierownictwa firmy usłyszał, iż Polska jest bardzo dobrym partnerem. Wskazywał, że w Kanadzie wkrótce będą powstawały najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, jądrowe na całym świecie i będzie z nich korzystać też Polska. "Dla mnie to bardzo ważne, ponieważ jest to milowy krok na drodze do zapewnienia stabilnego źródła dostaw energetycznych do Polski, a one są z kolei podstawą długofalowego, zdrowego, dobrego, szybkiego rozwoju gospodarczego dla naszego państwa" - podsumował premier.