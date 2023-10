Biznes i technologie

Premier: koalicja Tuska rozważa naruszenie polsko-amerykańskiego sojuszu energetycznego

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 17:42

Koalicja Tuska rozważa naruszenie polsko-amerykańskiego sojuszu energetycznego, to skrajna nieodpowiedzialność - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wypowiedzi posłanki KO, że jej opcja polityczna będzie brała pod uwagę odstąpienie od umowy na zaprojektowanie elektrowni jądrowej.