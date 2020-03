Premier: kryzys jest głęboki i groźny, w 2020 wzrośnie bezrobocie i niewykluczony jest spadek PKB

- Spodziewamy się wzrostu bezrobocia, bo znaczna część – 80 proc. naszego eksportu jest kierowana do Europy Zachodniej i krajów UE – a ponieważ w Europie Zach. nastąpił paraliż i zamrożenie gospodarki, to ten eksport ulega zamrożeniu i częściowo zakłady wstrzymują produkcję, a to oznacza, że ten kryzys jest kryzysem bez precedensu, kryzysem strony podażowej i popytowej jednocześnie, podczas gdy wcześniej kryzysy dotyczyły strony popytowej - mówił premier.

- Ten kryzys sięga głębiej i dotyka konsumpcji, inwestycji, linii produkcyjnych, łańcuchów dostaw i jest bardzo grożny. Dziś spełniają się wszystkie negatywne scenariusze, które jeszcze dwa tygodnie temu były mało prawdopodobne, a dziś są wysoce prawdopodobne (...) Wzrost PKB nie będzie taki jak zaplanowaliśmy i czy będzie poniżej zera to nie jest wykluczone - dodał.

- Bardzo wielu przywódców krajów mówi, że jest to największy kryzys od czasu II wojny światowej. W USA pojawiają się prognozy dotyczące bezrobocia na poziomie 30 proc. Dla nas, dla Polski bardzo ważne jest jak szybko wyjdzie z tego gospodarka europejska - mówił też Mateusz Morawiecki.