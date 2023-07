Biznes i technologie

Premier: liczne inwestycje przesunięto z wielkich miast do Polski lokalnej; będziemy to dalej robić

Autor: PAP

Data: 01-07-2023, 15:39

Ogromna część inwestycji: w szkoły, szpitale, w bezpieczeństwo ruchu drogowego, nowe drogi przesunięta została z bogatych, wielkich polskich miast do Polski lokalnej; to już zrobiliśmy i to będziemy dalej robić - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kościerzynie (woj. pomorskie).