Premier liczy, że polska gospodarka wróci do formy. Wkrótce!

Premier Mateusz Morawieck przyznał, że jak zapewne wszyscy, wierzy, że polska gospodarka wkrótce powróci na ścieżkę wzrostu, po której kroczyła przed nadejściem pandemii.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 06-05-2021, 10:47

Mateusz Morawiecki, premier liczy, że polska gospodarka wkrótce odzyska wigor/fot. KPRM

Premier przyznał, że dla niego Polska roku 2030 to Polska po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, "tego nowego Planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze".

Jego zdaniem Polski Ład to polska droga do nowoczesności, dzięki której wreszcie dogonimy najbardziej rozwinięte gospodarki zachodu, to w pełni funkcjonalny Centralny Port Komunikacyjny - symbol cywilizacyjnego awansu o jakim marzyło wiele generacji Polaków, to także nowy port zewnętrzny w Gdyni, otwarty przekop przez Mierzeję Wiślaną i działające wielkoskalowe farmy wiatrowe na Bałtyku, to dokończony system ośmiu tysięcy kilometrów dróg, to rozwinięta infrastruktura od Szczecina do Rzeszowa, od Suwałk do Płocka i wreszcie - to innowacyjna i konkurencyjna gospodarka wsparta przez technologie cyfrowe".

Premier przyznał, że wie, że nas na to stać. Jego zdaniem mamy silną i odporną gospodarkę. Mamy tysiące utalentowanych pracowników i ogromny potencjał intelektualny i operacyjny.