Premier Litwy zapowiada otwarcie granic z Łotwą, Estonią oraz z Polską

Litwa zamierza otworzyć swe granice przede wszystkim z państwami bałtyckimi, a także z Polską – powiedział we wtorek dziennikarzom premier Saulius Skvernelis. Zaznaczył, że na to pozwala podobna sytuacja z pandemią koronawirusa we wszystkich tych krajach.