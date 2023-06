Mamy do czynienia z wielkimi przemianami geopolitycznymi na świecie i wieloma kryzysami, dlatego musimy niejako wymyślić się na nowo, wymyślić nowe odpowiedzi na stare pytania, w tym w teorii gospodarczej - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590 w Warszawie.

W środę w Warszawie rozpoczął się dwudniowy Kongres 590, poświęcony kwestiom polskiej gospodarki.

Premier Morawiecki, który otrzymał nagrodę specjalną Kongresu, mówił, że w ciągu ostatnich lat Polskę dotknęło kilka "plag egipskich", wśród których wymienił pandemię COVID-19, kryzys energetyczny, kryzy migracyjny, wojnę na Ukrainie oraz kryzys makroekonomiczny. "To wszystko spowodowało, że mamy dzisiaj do czynienia z tarciem płyt tektonicznych w geopolityce" - ocenił premier, zwracając uwagę na przemiany wewnątrz Europy, "odrodzenie NATO" czy wzrost siły Chin, z którą "każdy na świecie musi się liczyć".

"Dziś w związku z tym musimy wymyślić się niejako na nowo. Musimy wymyślić nowe odpowiedzi na stare pytanie, ale także zadać nowe pytania związane z tą nową sytuacją; to nie tylko geopolityka, energetyka i makroekonomia wymagają nowych rozwiązań, ale także teorie gospodarcze, którym do tej pory wszyscy się kłaniali i uważali, że są one niezmienne" - dodał premier, wskazując, że także te teorie "ulegają bardzo głębokiemu przewartościowaniu".

Premier zwracał również uwagę na kwestię rozwoju gospodarczego. Jak stwierdził Polska osiągnęła rekordowy wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 8 lat, mimo pandemii i innych kryzysów. "Jednocześnie mamy najwyższy stan zatrudnienia. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to sygnalizują oni zazwyczaj braki na rynku pracy - to już nie bezrobocie, które było zmorą III Rzeczypospolitej i głównym bólem głowy" - powiedział Morawiecki.

"Niech ta kolejna edycja Kongresu 590 będzie więc przestrzenią, gdzie spotykać się będą różne myśli i różne inspiracje - po to, by wypracowywać najlepsze modele rozwoju gospodarczego dla Polski trzeciej dekady XXI wieku" - zwrócił się do uczestników premier, zwracając uwagę, że także ostatnie lata przyniosły zauważalne zmiany w myśli ekonomicznej, co przełożyło się na rozwój gospodarczy kraju.

Premier życzył, by kongres był kolejną wspaniałą inspiracją w stawianiu trudnych pytań gospodarczych i jednocześnie próbą poszukiwania na nie właściwych odpowiedzi.

Kongres 590 to - jak zaznaczają organizatorzy - kluczowe wydarzenie gospodarcze w Polsce, odbywające się corocznie od 2016 roku pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Swoją obecnością uświetniają je najważniejsze osoby w państwie: prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP, a także menedżerowie zarządzający największymi polskimi spółkami skarbu państwa, wybitni eksperci i liderzy opinii.