Mniejsze miasta też zasługują na wielkie inwestycje, a mniejsze gminy również muszą mieć szanse na wspaniały długofalowy rozwój - przekazał w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie).

"Kruszwica należy raczej do mniejszych miast (...). Takich miast jest bardzo wiele w Polsce i mniejsze miasta, małe miasta też zasługują na wielkie inwestycje. Małe miasta mają wielkie aspiracje, małe miasta też mają wspaniałych ludzi, mniejsze gminy to gminy, które również muszą mieć szanse na wspaniały, długofalowy rozwój" - powiedział szef rządu.

Premier zwrócił uwagę, że obecnie są dwa modele rozwoju Polski. Jeden, realizowany przez obecny rząd, włącza miasta takie jak Kruszwica w rozwój kraju, wykorzystuje ich potencjał, przyciąga do mniejszych miast inwestycje. Szef rządu dodał, że do takiego modelu rozwoju trzeba wiary w potencjał mniejszych ośrodków i utrzymanie naprawionego budżetu państwa.

"Miasta takie jak Grudziądz, jak Toruń również mają swój wspaniały potencjał i będziemy na to pracować. Co jest do tego potrzebne? Potrzebne do tego jest utrzymanie naprawionego budżetu państwa" - dodał

Dodał, że drugi model rozwoju Polski, to taki, przy którym ludzie z mniejszych miast wyjeżdżali, a takie ośrodki pustoszały.

"W czasach Platformy Obywatelskiej szerokim łukiem następowała wyprzedaż majątku narodowego, w szczególności z takich miast. (...) Gdzie mieli ci ludzie pracować, gdzie mieli obywatele mniejszych gmin, mniejszych miast pracować?" - podkreślił szef rządu.

W Kruszwicy premierowi towarzyszyli przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Minister Schreiber zwrócił uwagę, że obecnie nawet w tych dużych miastach, nawet w tych największych, to wsparcie jest większe niż było za rządów Platformy Obywatelskiej. Dodał, że obok tego jest też wsparcie dla mniejszych miejscowości i dla terenów wiejskich.

Schreiber ocenił, że "mając podobne możliwości tamten rząd nie był w stanie rozwiązywać tych problemów, które dzisiaj rozwiązujemy". Zaznaczył, że wsparcie dla Kruszwicy nie odbywa się kosztem wsparcia dla Bydgoszczy. "To wsparcie dla Bydgoszczy dalej jest, to wsparcie dla Warszawy dalej jest, ale obok tego jest też wsparcie dla mniejszych miejscowości i dla terenów wiejskich i to jest różnica w funkcjonowaniu - zrównoważony rozwój. Dotrzymaliśmy naszej obietnicy danej osiem lat temu" - podkreślił Schreiber.

Prezes RCL zaznaczył, że PiS jest formacją wiarygodną, która dotrzymuje obietnic. Dodał, że dzięki środkom płynącym z rządu budżet gmin i miast w woj. kujawsko-pomorskim na inwestycje wzrósł kilkukrotnie.

Bogdanowicz podkreślił, że w Kruszwicy od kilku miesięcy realizowana jest inwestycja o wartości 30 mln zł, polegająca na przebudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 62, budowie dwóch rond i przebudowie układu komunikacyjnego. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat w Kruszwicy zrealizowano inwestycje rządowe za 100 mln zł, a samorząd otrzymał prawie 50 mln zł dofinansowania na swoje inwestycje.