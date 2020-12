Premier Morawiecki: KE dała zielone światło na uruchomienie Tarczy 2.0

"Otrzymaliśmy z KE zielone światło na zaangażowanie środków krajowych; teraz w krótkim czasie przyjmiemy odpowiednią legislację, żeby uruchomić tarczę branżową; to przynajmniej 35 mld zł" - oświadczył Morawiecki na konferencji prasowej.

Morawiecki przyznał, że "trochę długo to trwało", i dodał, że dziwi się, że tak długo, bo pierwsza tarcza mogła być uruchomiona szybciej, bo wówczas zgody z KE przyszły szybciej.

"My jesteśmy gotowi z tymi instrumentami już od dawna. W związku z tym teraz, kiedy notyfikacja do nas, zwrotna informacja z Komisji Europejskiej do nas dotarła, przyjmujemy w krótkim czasie odpowiednią legislację, Rada Ministrów i cały ten proces po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową" - mówił.

Jak tłumaczył, "w okolicznościach, z którymi się mierzymy dzisiaj, czyli druga fala pandemii, która trwa, może opada, ale jest cały czas ogromnym zagrożeniem i trzecia fala, przed którą ostrzegają nas specjaliści, styczeń-luty - przygotowaliśmy rozwiązania Tarczy 2.0, tarczy branżowej, tarczy dla przedsiębiorstw, które są szczególnie dotknięte przez wirusa w miesiącach październik-listopad-grudzień". Podkreślił, że jest tam "szereg instrumentów, które z jednej strony - mają kompensować koszty, a drugiej strony - mają być zastrzykiem finansowych dla najbardziej poszkodowanych".

Premier przypomniał, że w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej przekazano ponad 150 mld zł w różnych instrumentach dla firm, w tym 60,8 mld zł w bezpośrednim zastrzyku finansowym z tarczy finansowej PFR. "To wszystko pozwoliło nam przechować wartość gospodarki, przechować tą wartość poszczególnych sektorów na nowe, mam nadzieje, lepsze czasy na 2021 roku" - mówił.

Morawiecki ocenił też, że tarcze finansowe ochroniły miejsca pracy; a liczba osób pracujących jest wyższa niż w poprzednim roku. Powstały setki tysięcy nowych miejsc pracy - stwierdził. "Widać to w danych, które spływają: drugie najniższe bezrobocie w UE (...). Według KE bezrobocie wynosi w Polsce nieco powyżej 3 proc." - podkreślił.

Jak dodał Morawiecki, polska gospodarka ma szansę wrócić do stanu sprzed pandemii pod koniec 2021 lub na początku 2022 r. "Dzięki wysiłkowi tysięcy przedsiębiorców, ale także dzięki pracownikom mamy dziś stan gospodarki taki, który pozwala nam na odrobinę optymizmu wchodząc w rok 2021" - stwierdził.