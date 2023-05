PiS jest formacją, która w III RP najbardziej radykalnie obniżyła podatki. To łącznie około 46 mld zł - gigantyczna suma, która zostaje w portfelach naszych obywateli - powiedział w piątek w PR24 premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu pytany był o słowa wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Cezarego Tomczyka, który pod koniec kwietnia na Twitterze udostępnił zdjęcie bilbordu, na którym widnieje napis: "Dzięki rządowej obniżce PIT miliony Polaków otrzymało zwrot podatku. Zwroty, które cieszą". "To oszustwo! Zabrać ludziom 100 zł. Oddać 60 złotych, a za resztę zrobić kampanię propagandową. W tej sprawie kieruję zawiadomienie do prokuratury. Oszustwo i nadużycie uprawnień. Rząd ma swoje zadania. Propaganda nim nie jest" - wskazał polityk PO.

Premier powiedział, że Tomczyk "nie tylko się myli", ale też próbuje krzykiem i swoim własnym oszustwem przykryć tą "przykrą dla Platformy Obywatelskiej prawdę, że PiS jest tą formacją czasów III RP (...) która najbardziej radykalnie obniżyła podatki".

"Nasza obniżka podatków to łącznie około 46 mld zł. Potężna, gigantyczna suma, która zostaje netto w portfelach naszych obywateli. To też był pewien amortyzator inflacji, to też był i jest pewien bufor przed tym bólem, który dotyka wszystkie rodziny w związku z ruską inflacją" - zaznaczył.

Premier dodał, że będzie musiał się zastanowić, czy nie złożyć "jakiegoś wniosku" wobec Tomczyka. "Wiemy jakie są dzisiaj sądy, ja wszystkie moje dwa procesy wygrywałem w pierwszej instancji, w drugiej wyroki zostawały odkręcone o 180 stopni" - dodał.